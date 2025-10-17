Menü Kapat
S&P Türkiye kredi notu saat kaçta açıklanacak? Piyasaların gözü açıklanacak kararda!

S&P Türkiye kredi notu bu akşam açıklanıyor! Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), nisan ayında Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunu “BB-” seviyesinde teyit etmiş ve görünümünü “durağan” olarak belirtmişti. Piyasaların yakından takip ettiği yılın ikinci not değerlendirmesi bu akşam açıklanacak.

S&P Türkiye kredi notu saat kaçta açıklanacak? Piyasaların gözü açıklanacak kararda!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 18:59
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 19:01

Piyasalar kapandıktan sonra, uluslararası kuruluşu Standard & Poor's’un Türkiye’ye ilişkin yeni kredi notu raporunu açıklaması bekleniyor. Kuruluş, genellikle not duyurularını piyasaların kapanışının ardından yapıyor.

S&P TÜRKİYE KREDİ NOTU AÇIKLANDI MI?

Standard & Poor’s (S&P), nisan ayında yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunu “BB-” seviyesinde teyit etmişti. Kredi notu görünümünü ise “durağan” olarak açıklayan kuruluş, aynı zamanda Türkiye’nin kısa vadeli kredi notunu da “B” seviyesinde sabit tuttu. S&P’nin yaptığı son açıklamada, durağan görünümün mevcut yönetiminin sıkı para politikasını sürdürmesiyle, iç ve dış risklerin dengeleneceği yönündeki beklentiyi yansıttığı belirtilmişti.

S&P Türkiye kredi notu saat kaçta açıklanacak? Piyasaların gözü açıklanacak kararda!

Bu akşam yapılacak açıklama, 2025 yılı içinde Türkiye’ye yönelik ikinci not değerlendirmesi olacak. Piyasalar, S&P’nin yeni raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin mevcut politikaların etkilerine dair nasıl bir değerlendirme yapılacağını dikkatle izleyecek. Kredi notunun teyit edilip edilmeyeceği ya da olası bir değişikliğin olup olmayacağı ise akşam saatlerinde netlik kazanacak.

S&P Türkiye kredi notu saat kaçta açıklanacak? Piyasaların gözü açıklanacak kararda!

S&P TÜRKİYE KREDİ NOTU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

S&P, kredi notu raporlarını genellikle ABD borsasının kapanmasının ardından yayınlıyor. Bu nedenle Türkiye için yapılacak kredi derecelendirme açıklamasının Türkiye saatiyle 21.00-22.00 civarında duyurulması bekleniyor. Piyasaların kapanmasının ardından yapılacak açıklama, çevreleri ve yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

S&P Türkiye kredi notu saat kaçta açıklanacak? Piyasaların gözü açıklanacak kararda!

Kuruluşun raporu, Türkiye’nin mali istikrarı, döviz rezervleri, ve ekonomik büyüme tahminleri açısından kritik öneme sahip olacak. Daha önce yapılan değerlendirmelerde Türkiye’nin bu yıl yüzde 2.7, 2026’da ise yüzde 2.9 oranında büyüme kaydedeceği tahmin edilmişti. Bu akşamki raporun, söz konusu tahminlerde bir değişiklik olup olmadığını da ortaya koyması bekleniyor.

S&P Türkiye kredi notu saat kaçta açıklanacak? Piyasaların gözü açıklanacak kararda!

S&P TÜRKİYE KREDİ NOTU NE OLUR, KREDİ NOTU YÜKSELECEK Mİ?

S&P’nin nisan ayında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin kredi notunun “BB-” seviyesinde kalmaya devam ettiği belirtilmişti. Raporda, enflasyon oranının tek haneli rakamlara yakınsaması ve Türk lirasına olan güvenin artması halinde notun yükselebileceği ifade edilmişti. Bu durum, para politikasındaki sıkı duruşun sürdürülmesinin kredi notu üzerinde belirleyici olabileceğini göstermişti.

S&P Türkiye kredi notu saat kaçta açıklanacak? Piyasaların gözü açıklanacak kararda!

Öte yandan, mali istikrar üzerindeki baskıların artması, anti-enflasyonist politikalarda geri adım atılması veya net döviz rezervlerindeki düşüşün hızlanması halinde kredi notunun aşağı yönlü revize edilebileceği belirtilmişti. Dolayısıyla bu akşamki değerlendirmede, ekonomi yönetiminin son dönemde izlediği politikaların uluslararası kredi kuruluşları tarafından nasıl değerlendirileceği yakından izlenecek.

