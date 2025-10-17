S&P Türkiye kredi notu saat kaçta açıklanacak? Piyasaların gözü açıklanacak kararda!

Piyasalar kapandıktan sonra, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's’un Türkiye’ye ilişkin yeni kredi notu raporunu açıklaması bekleniyor. Kuruluş, genellikle not duyurularını piyasaların kapanışının ardından yapıyor.

S&P TÜRKİYE KREDİ NOTU AÇIKLANDI MI?

Standard & Poor’s (S&P), nisan ayında yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunu “BB-” seviyesinde teyit etmişti. Kredi notu görünümünü ise “durağan” olarak açıklayan kuruluş, aynı zamanda Türkiye’nin kısa vadeli kredi notunu da “B” seviyesinde sabit tuttu. S&P’nin yaptığı son açıklamada, durağan görünümün mevcut ekonomi yönetiminin sıkı para politikasını sürdürmesiyle, iç ve dış risklerin dengeleneceği yönündeki beklentiyi yansıttığı belirtilmişti.

Bu akşam yapılacak açıklama, 2025 yılı içinde Türkiye’ye yönelik ikinci not değerlendirmesi olacak. Piyasalar, S&P’nin yeni raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin mevcut politikaların etkilerine dair nasıl bir değerlendirme yapılacağını dikkatle izleyecek. Kredi notunun teyit edilip edilmeyeceği ya da olası bir değişikliğin olup olmayacağı ise akşam saatlerinde netlik kazanacak.

S&P TÜRKİYE KREDİ NOTU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

S&P, kredi notu raporlarını genellikle ABD borsasının kapanmasının ardından yayınlıyor. Bu nedenle Türkiye için yapılacak kredi derecelendirme açıklamasının Türkiye saatiyle 21.00-22.00 civarında duyurulması bekleniyor. Piyasaların kapanmasının ardından yapılacak açıklama, finans çevreleri ve yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Kuruluşun raporu, Türkiye’nin mali istikrarı, döviz rezervleri, para politikası ve ekonomik büyüme tahminleri açısından kritik öneme sahip olacak. Daha önce yapılan değerlendirmelerde Türkiye’nin bu yıl yüzde 2.7, 2026’da ise yüzde 2.9 oranında büyüme kaydedeceği tahmin edilmişti. Bu akşamki raporun, söz konusu tahminlerde bir değişiklik olup olmadığını da ortaya koyması bekleniyor.

S&P TÜRKİYE KREDİ NOTU NE OLUR, KREDİ NOTU YÜKSELECEK Mİ?

S&P’nin nisan ayında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin kredi notunun “BB-” seviyesinde kalmaya devam ettiği belirtilmişti. Raporda, enflasyon oranının tek haneli rakamlara yakınsaması ve Türk lirasına olan güvenin artması halinde notun yükselebileceği ifade edilmişti. Bu durum, para politikasındaki sıkı duruşun sürdürülmesinin kredi notu üzerinde belirleyici olabileceğini göstermişti.

Öte yandan, mali istikrar üzerindeki baskıların artması, anti-enflasyonist politikalarda geri adım atılması veya net döviz rezervlerindeki düşüşün hızlanması halinde kredi notunun aşağı yönlü revize edilebileceği belirtilmişti. Dolayısıyla bu akşamki değerlendirmede, ekonomi yönetiminin son dönemde izlediği politikaların uluslararası kredi kuruluşları tarafından nasıl değerlendirileceği yakından izlenecek.