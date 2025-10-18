Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

Afyonkarahisar’da Yücel Çakmaklı ve Milli Sinema konuşuldu

Büyük Taarruz 4. Uluslararası Kısa Film Festivali’nde usta yönetmen Yücel Çakmaklı’nın öncü ruhu ve Türk sinemasına katkıları masaya yatırıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Afyonkarahisar’da Yücel Çakmaklı ve Milli Sinema konuşuldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.10.2025
saat ikonu 01:32
|
GÜNCELLEME:
18.10.2025
saat ikonu 01:32

Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi tarafından düzenlenen Büyük Taarruz 4. Uluslararası Kısa Film Festivali, 18 Ekim 2025’te Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde Yücel Çakmaklı’yı andı. Yazar Mahmut Bıyıklı, akademisyen Burhanettin Güneş ve kültür-sanat habercisi Bünyamin Yılmaz, Çakmaklı’nın milli sinema anlayışını tartıştı.

Afyonkarahisar’da Yücel Çakmaklı ve Milli Sinema konuşuldu

“ÇAKMAKLI, SİNEMANIN SERDENGEÇTİSİ”

Mahmut Bıyıklı, Bolvadinli Çakmaklı’nın öyküsünün Türkiye’nin hikâyesi olduğunu vurguladı: “Yücel Çakmaklı öncü bir şahsiyet. Kendi yolunu açtı, engellere rağmen milli sinema akımını başlattı.” Çocukluğunda dedesinden aldığı tasavvuf ve Milli Mücadele ruhunun Çakmaklı’yı şekillendirdiğini, Kabe Yolları ve Birleşen Yollar ile sinemada değerleri yansıttığını belirtti.

Afyonkarahisar’da Yücel Çakmaklı ve Milli Sinema konuşuldu

“YEŞİLÇAM’IN DİLİYLE YENİ BİR SÖZ”

Bıyıklı, Çakmaklı’nın yapımcı ve sanatçıları ikna ederek zorluklara meydan okuduğunu söyledi: “Yeşilçam’da kapılar kapansa da o, milli sinema için mücadele etti. Birleşen Yollar, Türkan Şoray ve İzzet Günay’la büyük yankı uyandırdı.” Burhanettin Güneş, Çakmaklı’nın İstanbul’da sinemaya tutkuyla başladığını, milli sinema anlayışının farklılıkları kucakladığını vurguladı.

“ANTHONY QUINN’İ İKNA ETMİŞTİ”

Bünyamin Yılmaz, Çakmaklı’nın Kuruluş Osmancık ve Küçük Ağa ile tarihle barışma yolunu açtığını anlattı. “Sümer Tilmaç, Çakmaklı’nın Kuruluş’ta Şeyh Edebali rolü için Anthony Quinn’i ikna ettiğini söylemişti. Ancak ihtilal sonrası TRT’deki bir yetkili, ücreti yüksek bulup engelledi” dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Afyonkarahisar’da sinema şöleni: Türkan Şoray’a onur ödülü, Gazze’ye selam!
ETİKETLER
#afyonkarahisar
#Yücel Çakmaklı
#Sinoma
#Milli Sinema
#Film Festivali
#Kuruluş Osmancık
#Yeşilçam
#Yücel Çakmaklı
#Milli Sinema
#Film Festivali
#Antropoloji
#Türkiye Sineması
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.