Afyonkarahisar’da Yücel Çakmaklı ve Milli Sinema konuşuldu

Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi tarafından düzenlenen Büyük Taarruz 4. Uluslararası Kısa Film Festivali, 18 Ekim 2025’te Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde Yücel Çakmaklı’yı andı. Yazar Mahmut Bıyıklı, akademisyen Burhanettin Güneş ve kültür-sanat habercisi Bünyamin Yılmaz, Çakmaklı’nın milli sinema anlayışını tartıştı.

“ÇAKMAKLI, SİNEMANIN SERDENGEÇTİSİ”

Mahmut Bıyıklı, Bolvadinli Çakmaklı’nın öyküsünün Türkiye’nin hikâyesi olduğunu vurguladı: “Yücel Çakmaklı öncü bir şahsiyet. Kendi yolunu açtı, engellere rağmen milli sinema akımını başlattı.” Çocukluğunda dedesinden aldığı tasavvuf ve Milli Mücadele ruhunun Çakmaklı’yı şekillendirdiğini, Kabe Yolları ve Birleşen Yollar ile sinemada değerleri yansıttığını belirtti.

“YEŞİLÇAM’IN DİLİYLE YENİ BİR SÖZ”

Bıyıklı, Çakmaklı’nın yapımcı ve sanatçıları ikna ederek zorluklara meydan okuduğunu söyledi: “Yeşilçam’da kapılar kapansa da o, milli sinema için mücadele etti. Birleşen Yollar, Türkan Şoray ve İzzet Günay’la büyük yankı uyandırdı.” Burhanettin Güneş, Çakmaklı’nın İstanbul’da sinemaya tutkuyla başladığını, milli sinema anlayışının farklılıkları kucakladığını vurguladı.

“ANTHONY QUINN’İ İKNA ETMİŞTİ”

Bünyamin Yılmaz, Çakmaklı’nın Kuruluş Osmancık ve Küçük Ağa ile tarihle barışma yolunu açtığını anlattı. “Sümer Tilmaç, Çakmaklı’nın Kuruluş’ta Şeyh Edebali rolü için Anthony Quinn’i ikna ettiğini söylemişti. Ancak ihtilal sonrası TRT’deki bir yetkili, ücreti yüksek bulup engelledi” dedi.