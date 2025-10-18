Eğlence merkezinin duvarı çöktü: Yaralılar var

İzmir'in Bornova ilçesinde bir eğlence merkezinde dekor duvarın çökmesiyle can pazarı yaşandı.

Kazımdirik Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezindeki dekor duvar, henüz bilinmeyen nedenle müşterilerin üzerine çöktü.

6 MÜŞTERİ YARALANDI

Dekorun altında kalan 6 müşteri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.