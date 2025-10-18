Eğlence merkezinin duvarı çöktü: Yaralılar var

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İzmir'in Bornova ilçesinde bir eğlence merkezinde dekor duvarın çökmesiyle can pazarı yaşandı.
Kazımdirik Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezindeki dekor duvar, henüz bilinmeyen nedenle müşterilerin üzerine çöktü.
Dekorun altında kalan 6 müşteri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.