Bakan Şimşek’ten enflasyon müjdesi: Tek haneye inecek!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Finans Enstitüsü toplantısında, Türkiye’nin enflasyonunun %65’ten %30’a gerilediğini, 2026’da %10’lu, 2027’de tek haneli rakamlara ulaşacağını müjdeledi. Deprem sonrası 90 milyar dolarlık yeniden inşa harcamasına rağmen bütçe açığı %5’ten %3,5’e düştü.

DIŞ DENGEDE DÖNÜŞÜM

Şimşek, dış açığın GSYİH’nin %1,4’üne gerilediğini, altın hariç fazla verildiğini belirtti. “Yerli petrol ve doğalgaz üretimi artıyor. Yapısal reformlarla sürdürülebilir yüksek büyümeye döneceğiz” dedi. Dış borç/GSYİH oranı %36’ya, finansman ihtiyacı %16-17’ye indi.

BANKACILIK VE İSTİHDAM GÜÇLENİYOR

Bankacılık sektörünün piyasa değeri/defter değeri oranının 0,4’ten 1’in üzerine çıktığını vurgulayan Şimşek, “Makro göstergeler iyileşirse finansal istikrar sağlamlaşır. Kadın iş gücü katılımı %37, OECD ortalaması %67. Kreş ve esnek çalışma ile bu artacak” dedi.

BÖLGESEL BARIŞ, TÜRKİYE’YE YARAR

Şimşek, Türkiye’nin coğrafi avantajını öne çıkararak, “Bölgeye barış gelirse Türkiye kazanır. Küresel müteahhitlikte 2’nciyiz, savunma sanayinde ilk 10-11 arasındayız. Ukrayna ve Libya’da yeniden inşa için hazırız” diye konuştu.