AŞTİ'de park halindeki otobüs alev alev yandı

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) akşam saatlerinde park halindeki bir otobüste çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Otobüste, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler söndürüldü. Yanan otobüs kullanılamaz hale gelirken, çevresindeki 2 otobüste de hasar meydana geldi.