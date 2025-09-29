Vatandaşları dolandırıp servet yapmışlar! Yüzlerce kişinin korkulu rüyası olan çete çökertildi

Bakan Yerlikaya, Kütahya merkezli düzenlenen nitelikli dolandırıcılık şebekesine yönelik düzenlenen operasyonlarda 46 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 537 vatandaşı 984 milyon TL dolandıran şebeke çökertildi. Şüphelilerin banka hesaplarında 5 Milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

"5 MİLYAR TL İŞLEM HACMİ"

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

“537 vatandaşımızı 984 Milyon TL dolandıran şebeke çökertildi.

41 TUTUKLAMA”

Tekirdağ merkezli 18 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık Şebekesine” yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 46 şüpheliyi yakaladık❗️

41'i TUTUKLANDI.

5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Yüksek kâr vaadiyle paravan şirketler kurarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları ve banka hesaplarında 5 Milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Tekirdağ merkezli İstanbul, Gaziantep, Hatay, Manisa, Adana, Antalya, Diyarbakır, Karaman, Mersin, Kırklareli, Osmaniye, Sakarya, Aydın, Yalova, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da operasyonlar düzenlendi. 537 vatandaşımızı, 984 Milyon TL dolandıran şebeke çökertildi.

Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Asayiş Daire Başkanlığımızı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürümüzü, Asayiş Şube Müdürlüğümüzü ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum"