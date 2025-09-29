Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Gündem
 29.09.2025

Vatandaşları dolandırıp servet yapmışlar! Yüzlerce kişinin korkulu rüyası olan çete çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 18 ilde düzenlenen operasyonla 537 vatandaşı 984 milyon TL dolandıran şebeke çökertildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Kütahya merkezli düzenlenen şebekesine yönelik düzenlenen operasyonlarda 46 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 537 vatandaşı 984 milyon TL dolandıran şebeke çökertildi. Şüphelilerin banka hesaplarında 5 Milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Vatandaşları dolandırıp servet yapmışlar! Yüzlerce kişinin korkulu rüyası olan çete çökertildi

"5 MİLYAR TL İŞLEM HACMİ"

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

“537 vatandaşımızı 984 Milyon TL dolandıran şebeke çökertildi.
41 TUTUKLAMA”

Tekirdağ merkezli 18 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık Şebekesine” yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 46 şüpheliyi yakaladık❗️

41'i TUTUKLANDI.
5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Yüksek kâr vaadiyle paravan şirketler kurarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları ve banka hesaplarında 5 Milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Tekirdağ merkezli İstanbul, Gaziantep, Hatay, Manisa, Adana, Antalya, Diyarbakır, Karaman, Mersin, Kırklareli, Osmaniye, Sakarya, Aydın, Yalova, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da operasyonlar düzenlendi. 537 vatandaşımızı, 984 Milyon TL dolandıran şebeke çökertildi.

Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Asayiş Daire Başkanlığımızı, Tekirdağ İl Müdürümüzü, Asayiş Şube Müdürlüğümüzü ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum"

