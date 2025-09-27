Menü Kapat
Bakan Yerlikaya duyurdu! 18 terör örgütü mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 30 ilde son 6 aydır gerçekleştirilen arazi taramalarında 144 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini duyurdu. Ayrıca bu dönemde 18 teröristin teslim olması sağlandı. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2025
saat ikonu 08:52
|
GÜNCELLEME:
27.09.2025
saat ikonu 09:09

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 30 ilde son 6 aydır tarafından devam eden arazi taramalarında; 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildiğini kaydederek bu dönemde 18 terör örgütü mensubunun da teslim olmasının sağlandığını bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 18 terör örgütü mensubu teslim oldu

BAKAN YERLİKAYA AÇIKLADI

Bakan Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

30 ilde son 6 aydır Jandarmamız tarafından devam eden arazi taramalarında;
-144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.
-Bu dönemde 18 terör örgütü mensubunun teslim olması sağlandı.

174 adet El Bombası,
119 adet Uzun Namlulu Silah,
58 adet Mayın/EYP,
46 kg madde,
13 adet RPG-7 Roketatar, Havan, Bombaatar, Lav Silahı,
4 adet Tabanca,
4 adet Av Tüfeği,
34 adet Telsiz,
5 adet Jeneratör,
16 bin 399 adet çeşitli ebatta ve çapta mühimmat;

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle; Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli ve Van'da düzenlenen saha taramalarında ele geçirildi.

Jandarma İstihbarat Başkanlığımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. 🇹🇷

675 bin içişleri ailemizle birlikte, ülkemizin dört bir yanında, gece gündüz demeden Aziz Milletimizin huzur ve güvenliği için daima görevimizin başındayız.

https://x.com/AliYerlikaya/status/1971811313849417975

ETİKETLER
#jandarma
#patlayıcı
#Terörİsyi
#Teröroperasyonu
#Silahtar
#Mağarataraması
#Gündem
