Bakan Yerlikaya duyurdu! 18 terör örgütü mensubu teslim oldu

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 30 ilde son 6 aydır Jandarma tarafından devam eden arazi taramalarında; 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildiğini kaydederek bu dönemde 18 terör örgütü mensubunun da teslim olmasının sağlandığını bilgisini verdi.

BAKAN YERLİKAYA AÇIKLADI

Bakan Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

30 ilde son 6 aydır Jandarmamız tarafından devam eden arazi taramalarında;

-144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

-Bu dönemde 18 terör örgütü mensubunun teslim olması sağlandı.

174 adet El Bombası,

119 adet Uzun Namlulu Silah,

58 adet Mayın/EYP,

46 kg patlayıcı madde,

13 adet RPG-7 Roketatar, Havan, Bombaatar, Lav Silahı,

4 adet Tabanca,

4 adet Av Tüfeği,

34 adet Telsiz,

5 adet Jeneratör,

16 bin 399 adet çeşitli ebatta ve çapta mühimmat;

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle; Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli ve Van'da düzenlenen saha taramalarında ele geçirildi.

Jandarma İstihbarat Başkanlığımızı, TEM Daire Başkanlığımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. 🇹🇷

675 bin içişleri ailemizle birlikte, ülkemizin dört bir yanında, gece gündüz demeden Aziz Milletimizin huzur ve güvenliği için daima görevimizin başındayız.

https://x.com/AliYerlikaya/status/1971811313849417975