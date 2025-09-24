Bakan Yerlikaya paylaştı: Kadın pilot mahsur kalan 7 denizciyi böyle kurtardı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli'nde karaya oturan gemide mahsur kalan 7 mürettebatı kurtaran kadın helikopter pilotu Üsteğmen Bircan Erkan'ı tebrik etti.

Bakan Yerlikaya, görev aldığı ilk kurtarma operasyonunda 7 denizciyi sağ salim kurtaran Üsteğmen Bircan Erkan hakkında sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Bakan Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Sahil Güvenlik Ütğm. Bircan Erkan, geçen hafta 1. pilot olarak görev aldığı ilk kurtarma operasyonunda Kocaeli Kandıra'da karaya oturan ‘RAPID' adlı gemiden 7 denizciyi başarıyla kurtardı. Kahraman pilotumuzu yürekten tebrik ediyorum."