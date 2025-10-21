Rus askerlerine ölüm tuzağı: Burada açlıktan susuzluktan ölüyorlar

Herson'da Rusya'nın işgalinden arındırılan Dnipro Nehri yeni bir cephe hattı oldu. Nehrin sağ tarafından Ukrayna askerleri bulunuyor. Alçak ve taşkın riski yüksek sol tarafında ise Rus askerleri var. Rus askerleri ne buradan kaçabiliyor ne de yiyecek, içecek bulabiliyor. Bu yüzden de açlıktan, susuzluktan hayatlarını kaybediyorlar.

UKRAYNA İHA'LARI VURUYOR KAÇAMIYORLAR

Ukrayna Deniz Piyadeleri'nden Albay Oleksandr Zavtonov, "Burası Rus askerleri için ölüm bölgesi. Saklanacak hiçbir yerleri yok" dedi. Rus askerleri kaçmaya kalktıklarında ise Ukrayna ordusunun insansız hava araçlarının (İHA) hedefi oluyorlar. Sosyal medyada yayılan bir videoda askerlerin sazlık ve bataklıklara kamufle olarak küçük botlarla kaçmaya çalıştıkları görülüyor. Ancak çoğu, Ukrayna dronları tarafından fark edilip hedef alınıyor.

ÖLÜM TUZAĞI

Deltadaki adacıklar küçük keşif ve iletişim operasyonları için avantaj sağlasa da, alçak ve açık arazilerden oluştuğu için askerler kolayca hedef alınabiliyor. Özetle, Dnipro deltası Rus askerleri için ölüm tuzağı, Ukrayna için ise stratejik bir gözlem noktası haline gelmiş durumda.