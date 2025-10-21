Kızların çığlıkları sokakta yankılandı! "Üzerimize bilerek sürdü"

Ankara'nın Sincan ilçesinde ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç sürücüsü, aracıyla yoldan geçen iki kadını çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif şekilde yaralandıkları belirtilen kadınlar hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

"ÜZERİMİZE BİLEREK SÜRDÜ"

Olayla ilgili konuşan çevre esnafından Münevver Afacan: "Hava biraz yağmurluydu. Ses duyduk. Baktığımda iki genç kızın çığlık attığını duydum. Arabamdan inip dışarıya çıktım. Komşularımızdan biri, kazaya karışan kişinin aracının camına vurarak uyarıda bulundu. Kazayı geçiren kızların yanına gittik. Şoka girmişlerdi. Ambulans çağırdık. Durumları iyi idi. Kızlar, sürücünün aracı bilerek üzerine sürdüğünü söylemiş. Kazayı yapan kişi o esnada bir servis aracına da çarpmış. Kızların iki aracın arasında sıkışabilirdi" dedi.