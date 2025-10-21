Mahalleli korkudan sokağa çıkamadı! Dehşet saçan yılan 3 gün sonra yakalandı

Hakkari Yüksekova'da Cumhuriyet Mahallesi sakinleri yılan korkusu yüzünden 3 gün sokağa çıkamadı. 3 gün boyunca çocukların önüne çıktığı için mahallede panik yaşatan yılan uzun bekleyişler ardından yakalandı. Yakalanan yılanı boş bir pet şişeye koyan mahalleli daha sonra yılanı ovaya götürerek doğaya bıraktı. Mahalle sakini Abdülhamit Doğan, "3 gündür bir yılanın komşumuzun duvar dibinde çıkmasıyla çocuklarımızı baya korkutmuştu. Biz de 3 gündür adeta nöbet tutarak çıkmasını bekledik ve en sonunda yakaladık. Öldürmedik çünkü o da canlı, yaşama hakkı var." dedi.