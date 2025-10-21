Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri es Sabah'a Togg aracı hediye etti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kuveyt'teki temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na inişinde Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es Sabah tarafından resmi törenle karşılanmasının ardından programı dahilindeki görüşmelerin gerçekleştirileceği alana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Kuveyt Emiri es Sabah'a beyaz renkte Togg aracı hediye etti.