Bitcoin’de bir tur daha çöküş: Rüya kâbusa döndü

Kripto para yatırımcıları için genelde “yeşil ay” olarak anılan Ekim, bu yıl tam tersine geçti. Ekim ortasındaki tarihi çöküşün ardından toparlanma çabaları sürerken, piyasa bir kez daha altüst oldu.

Sonbahara girerken yatırımcıların umudu yüksekti. FED’in faiz indirimine gideceği ve Orta Doğu’daki gerginliğin azalacağı beklentisi, kripto piyasasında kısa süreli bir bahar havası estirmişti. Ancak, birçok kişinin “Trump-CZ ortaklığı” olarak adlandırdığı sert düşüşle bu umutlar kısa sürede söndü.

TRUMP ETKİSİYLE YENİ SARSINTI

Çöküşten sonra 112 bin dolar seviyelerine doğru toparlanan Bitcoin, dün Trump’ın açıklamasıyla yeniden ivme kaybetti. ABD Başkanı’nın Çin’e yönelik gümrük vergisini yüzde 155’e çıkarabileceğini duyurması, zaten kırılgan olan piyasayı yeniden dibe çekti.

Bitcoin, açıklamanın ardından 107 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Toplam kripto para piyasa değeri de 4,3 trilyon dolardan 3,64 trilyon dolara düşerek yaklaşık 800 milyar dolarlık bir kayıp yaşadı.

KISA POZİSYON İDDİALARI GÜNDEMDE

Piyasayı sarsan bir diğer gelişme ise Trump ailesine ait olduğu iddia edilen cüzdanların hareketleri oldu. Söz konusu cüzdanların düşüş öncesinde kısa, yükselişten önce ise uzun pozisyon alarak 300 milyon doların üzerinde kâr elde ettiği konuşuluyor.