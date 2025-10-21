Menü Kapat
Editor
 | Serhat Yıldız

Bitcoin’de bir tur daha çöküş: Rüya kâbusa döndü

Kripto para piyasasında Ekim ayı yine kabusa döndü. Ay ortasında yaşanan sert düşüşün yaraları sarılmadan, Trump’tan gelen yeni açıklama piyasayı yeniden sarsarak Bitcoin’i yüzde 5 aşağı çekti.

Serhat Yıldız
21.10.2025
21.10.2025
Kripto para yatırımcıları için genelde “yeşil ay” olarak anılan Ekim, bu yıl tam tersine geçti. Ekim ortasındaki tarihi çöküşün ardından toparlanma çabaları sürerken, piyasa bir kez daha altüst oldu.

Sonbahara girerken yatırımcıların umudu yüksekti. FED’in faiz indirimine gideceği ve Orta Doğu’daki gerginliğin azalacağı beklentisi, kripto piyasasında kısa süreli bir bahar havası estirmişti. Ancak, birçok kişinin “-CZ ortaklığı” olarak adlandırdığı sert düşüşle bu umutlar kısa sürede söndü.

Bitcoin’de bir tur daha çöküş: Rüya kâbusa döndü

TRUMP ETKİSİYLE YENİ SARSINTI

Çöküşten sonra 112 bin dolar seviyelerine doğru toparlanan , dün Trump’ın açıklamasıyla yeniden ivme kaybetti. ABD Başkanı’nın ’e yönelik gümrük vergisini yüzde 155’e çıkarabileceğini duyurması, zaten kırılgan olan piyasayı yeniden dibe çekti.

Bitcoin, açıklamanın ardından 107 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Toplam piyasa değeri de 4,3 trilyon dolardan 3,64 trilyon dolara düşerek yaklaşık 800 milyar dolarlık bir kayıp yaşadı.

Bitcoin’de bir tur daha çöküş: Rüya kâbusa döndü

KISA POZİSYON İDDİALARI GÜNDEMDE

Piyasayı sarsan bir diğer gelişme ise Trump ailesine ait olduğu iddia edilen cüzdanların hareketleri oldu. Söz konusu cüzdanların düşüş öncesinde kısa, yükselişten önce ise uzun pozisyon alarak 300 milyon doların üzerinde kâr elde ettiği konuşuluyor.

