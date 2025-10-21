Düğün yeri bakarken canından oluyordu! Feci kaza kamerada

İstanbul'un Tuzla ilçesinde düğün için yer bakarken yolun karşısına geçmek isteyen gence otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan şahıs ağır yaralandı.

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan genç adam, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan F.D.'nin ayaklarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Kazaya karışan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.