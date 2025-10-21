Ahmet Minguzzi davasında tutuklananlar ve davada son durum

İstanbul Kadıköy'de kaykay malzemesi almak için bit pazarına giden Ahmet Minguzzi cinayetinin davası bugün görülüyordu. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı.

AHMET MİNGUZZİ DAVASINDA TUTUKLANANLAR

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasında 6. duruşma bugün görüldü. Minguzzi cinayetinde 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası verilirken haksız tahrik indirimi yapılmadı. Diğer iki sanık için ise beraat ve tahliye kararı verildi.

AHMET MİNGUZZİ DAVASINDA SON DURUM VE KARAR

Mahkemenin 2 sanığın tahliyesine karar vermesinin ardından anne sinir krizi geçirirken "Ben sadece ilahi adalete güveniyorum" ifadelerini kullandı. Davada karar çıkarken 2 sanığın beraatine karar verilirken 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası verildi.