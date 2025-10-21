Mattia Ahmet Minguzzi davasında 6. duruşma! Kararın bugün çıkması bekleniyor

İstanbul Kadıköy'de kaykay malzemesi almak için bit pazarına giden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 2 cani tarafından 'pardon kardeşim' dediği için vahşice katledilmişti. Bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasında 6. celse bugün görülecek. Kararın bu duruşmada verilmesi bekleniyor.

CANİLER İÇİN EN ÜST CEZA İSTENDİ

Son duruşmada savcı, cinayet zanlısı iki sanık için çocuğun ölümünden, diğer iki sanık için ise cinayete yardımdan en üst cezayı istemişti.

NE OLMUŞTU?

İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için Kadıköy’ün Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara gitmişti. Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma çıkmış, B.B. Minguzzi’yi pazardan ayrılırken bıçaklamış, U.B. de yerde tekmelemişti

Ağır yaralanan Minguzzi 9 Şubat’ta hayatını kaybetmişti. Minguzzi’nin Bakırköy ilçesinde bulunan Osmaniye Mezarlığı’ndaki kabrinin çitleri kırılmış, çiçekler kopartılmıştı. Savcılık mezarı tahrip edenler hakkında re’sen soruşturma başlatmıştı.