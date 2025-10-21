Menü Kapat
16°
Mattia Ahmet Minguzzi davasında 6. duruşma! Kararın bugün çıkması bekleniyor

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde gittiği bit pazarında 2 cani tarafından katledilen Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davası bugün görülecek. Görülecek duruşmada kararın çıkması bekleniyor. Son duruşmada, dört sanık için en üst sınırdan ceza istenmişti.

İstanbul 'de kaykay malzemesi almak için bit pazarına giden 14 yaşındaki , 2 cani tarafından 'pardon kardeşim' dediği için vahşice katledilmişti. Bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasında 6. celse bugün görülecek. Kararın bu duruşmada verilmesi bekleniyor.

Mattia Ahmet Minguzzi davasında 6. duruşma! Kararın bugün çıkması bekleniyor

CANİLER İÇİN EN ÜST CEZA İSTENDİ

Son duruşmada savcı, zanlısı iki sanık için çocuğun ölümünden, diğer iki sanık için ise cinayete yardımdan en üst cezayı istemişti.

Mattia Ahmet Minguzzi davasında 6. duruşma! Kararın bugün çıkması bekleniyor

NE OLMUŞTU?

İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almak için Kadıköy’ün Hasanpaşa Mahallesi’ndeki pazara gitmişti. Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma çıkmış, B.B. Minguzzi’yi pazardan ayrılırken bıçaklamış, U.B. de yerde tekmelemişti

Ağır yaralanan Minguzzi 9 Şubat’ta hayatını kaybetmişti. Minguzzi’nin Bakırköy ilçesinde bulunan Osmaniye Mezarlığı’ndaki kabrinin çitleri kırılmış, çiçekler kopartılmıştı. Savcılık mezarı tahrip edenler hakkında re’sen soruşturma başlatmıştı.

