İki ilde 18 adrese uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Türk polisi uyuşturucu ticareti yapan zanlılara göz açtırmıyor. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokaklarda uyuşturucu satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

18 FARKLI ADRESE OPERASYON

İstihbarat çalışmaları sonucunda Şırnak ve Cizre'de 17 ve Mersin’de 1 adres olmak üzere 15 şüpheliye ait 18 farklı adrese 60 ekip 277 personelin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, Mersin’in Akdeniz ilçesinde firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.