80 milyonluk uyuşturucu ile yakalandı! Savunması şaşkına çevirdi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri aldığı ihbarla harekete geçti. C.Ş.'nin kullandığı tırı durduran ekipler narkotik dedektör köpeği ile aramalar yaptı. Tırda yapılan aramada narkotik dedektör köpeği valizlere tepki verdi. 3 valizi çıkaran polis, içerisinden 55 kilogram skunk ele geçirdi.

DEĞERİ TAM 80 MİLYON

Yaklaşık 80 milyon lira piyasa değeri olan uyuşturucu ile ilgili C.Ş. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli C.Ş.'nin ifadesinde "Arkadaşımın valizler, 'Adana'ya götürür müsün' diye rica etti. İlk defa böyle bir ricada bulununca kıramadım. Uyuşturucuların benimle alakası yok" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.