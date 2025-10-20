Menü Kapat
Yaşam
 | Özge Sönmez

80 milyonluk uyuşturucu ile yakalandı! Savunması şaşkına çevirdi

Adana'da polisin yaptığı çalışmada bir tırın içindeki valizlerden yaklaşık 80 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi. Tır sürücüsünün ifadesi şaşkına çevirdi. , "Arkadaşım rica etti 'Adana'ya götürür müsün' diye, ben de kıramadım" diyen sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri aldığı ihbarla harekete geçti. C.Ş.'nin kullandığı tırı durduran ekipler narkotik dedektör köpeği ile aramalar yaptı. Tırda yapılan aramada narkotik dedektör köpeği valizlere tepki verdi. 3 valizi çıkaran polis, içerisinden 55 kilogram ele geçirdi.

80 milyonluk uyuşturucu ile yakalandı! Savunması şaşkına çevirdi

DEĞERİ TAM 80 MİLYON

Yaklaşık 80 milyon lira piyasa değeri olan ile ilgili C.Ş. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli C.Ş.'nin ifadesinde "Arkadaşımın valizler, 'Adana'ya götürür müsün' diye rica etti. İlk defa böyle bir ricada bulununca kıramadım. Uyuşturucuların benimle alakası yok" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

80 milyonluk uyuşturucu ile yakalandı! Savunması şaşkına çevirdi
