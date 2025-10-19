ABD uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor! Karayiplerde denizaltı operasyonu: 2 ölü, 2 yaralı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun geçen perşembe günü Karayiplerde uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan bir denizaltıya düzenlediği operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırının görüntülerine de yer verdi. ABD Başkanı açıklamasında, "ABD'ye doğru, iyi bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı güzergahında seyreden çok büyük bir uyuşturucu taşıyan denizaltını imha etmek benim için büyük bir onurdu. ABD istihbaratı, bu denizaltının büyük miktarda Fentanil ve diğer yasa dışı uyuşturucularla yüklü olduğunu doğruladı. Denizaltıda 4 narkoterörist olduğu biliniyor. Teröristlerden 2'si öldürüldü. Eğer bu denizaltının karaya çıkmasına izin verseydim en az 25 bin ABD vatandaşı hayatını kaybederdi" ifadelerine yer verdi.

"2 NARKOTERÖRİST ÜLKELERİNE İADE EDİLECEK"

Trump ayrıca, operasyonun ardından sağ olarak yakalanan uyuşturucu kaçakçılarının ülkelerine iade edileceğini açıkladı. ABD Başkanı "Hayatta kalan 2 narkoterörist, gözaltına alınmak ve yargılanmak üzere memleketleri Ekvador ve Kolombiya'ya iade ediliyor. Bu saldırıda hiçbir ABD gücü zarar görmedi. Benim gözetimimde, ABD kara veya deniz yoluyla yasa dışı uyuşturucu ticareti yapan narkoteröristlere tolerans göstermeyecektir" ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY'DA AÇIKLAMAKTAN KAÇINMIŞLARDI

ABD Başkanı Donald Trump dün Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği ikili görüşme öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplarken, okyanuslarda uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin bir soru almıştı.

Trump ve ABD Savunma Bakanı Marco Rubio söz konusu saldırıya ilişkin bir detay vermekten kaçınmış, konuya ilişkin bilgiler kesinleştiğinde kamuoyuna açıklama yapılacağını belirtmişti.