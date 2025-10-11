Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Trump duyurdu: Bir ilaç firması daha fiyat düşürecek

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Pfizer'ın ardından AstraZeneca firmasının da ABD'de sattığı ilaçların fiyatlarını düşüreceğini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.10.2025
saat ikonu 09:05
|
GÜNCELLEME:
11.10.2025
saat ikonu 09:08

Başkanı Donald , Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Amerika'daki ilaç fiyatları konusundaki son gelişmeyi duyurdu. Başkanlığı dönemindeki en önemli gündem maddelerinden birinin ilaç fiyatlarını düşürmek olduğunu vurgulayan Trump, ABD halkının dünyada ilaçlara en yüksek fiyatı ödeyen toplum olduğunu belirtti.

Trump duyurdu: Bir ilaç firması daha fiyat düşürecek

Trump, geçen hafta Pfizer firmasının ABD'de sattığı ilaçların fiyatlarını düşüreceğini açıklamasının ardından bugün de İngiltere merkezli AstraZeneca adlı ilaç firmasının ABD'deki ilaç fiyatlarını ciddi oranda düşüreceğine işaret etti.

Trump duyurdu: Bir ilaç firması daha fiyat düşürecek

"Birleşik Krallık'ın en büyük ilaç üreticisi AstraZeneca'nın Amerikan halkına geniş reçeteli ilaç kataloğunda büyük indirimler sunmayı taahhüt etmesi çok güzel bir şey." diyen Trump, bu yolla vatandaşların birçok ilacı artık kayda değer oranda düşük fiyatla alabileceğinin altını çizdi.

Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, Pfizer ilaç şirketiyle yaptıkları anlaşma sonucunda ülkedeki ilaç fiyatlarının önemli seviyede düşürüleceğini duyurmuştu.

Trump duyurdu: Bir ilaç firması daha fiyat düşürecek

Dünyanın farklı ülkelerinde benzer ilaçların çok daha uygun fiyatlarla satıldığını, buna mukabil ABD'deki ilaç fiyatlarının ise yüksek olduğunu anlatan Trump, büyük üretici firmalarla anlaşarak ilaç fiyatlarını düşürmeye devam edeceklerini kaydetmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın için tehlikeli bölge uyarısı: İslam Memiş fiyatların perde arkasını açıkladı
ETİKETLER
#abd
#trump
#Ileç Fiyatları
#Pfizer
#Astrazeneca
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.