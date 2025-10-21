Menü Kapat
Benim Sayfam
16°
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Chery'den 1.300 km menzilli yeni batarya

600 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip yeni batarya, 2026’da pilot üretime girecek.

Serhat Yıldız
21.10.2025
saat ikonu 14:30
21.10.2025
saat ikonu 14:30

Çinli otomobil üreticisi Chery, elektrikli araçlarda menzil rekoru kırabilecek yeni bir teknolojiyi tanıttı. Şirket, Wuhu kentinde düzenlenen Chery Global Innovation Conference kapsamında geliştirdiği ilk tam katı hal batarya modülünü kamuoyuna sundu.

Solid-State Battery Research Institute tarafından geliştirilen modül, hücre enerji yoğunluğunda 600 Wh/kg seviyesine ulaşarak Çinli üreticiler arasında açıklanan en yüksek değerlerden biri oldu. Bataryada, lityum açısından zengin manganez katot malzemesiyle birlikte polimerize katı elektrolit sistemi kullanıldı.

Chery'den 1.300 km menzilli yeni batarya

1.300 KİLOMETRE MENZİL, SIFIR YANGIN RİSKİ

Chery, yeni bataryanın çivi batması ya da matkapla delinme gibi aşırı testlerde dahi enerji iletimini sürdürdüğünü, ne alev aldığını ne de duman ürettiğini vurguladı. Şirketin açıklamasına göre bu teknolojiyle donatılmış araçlar teorik olarak 1.500 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Gerçek yol koşullarında ise 1.300 kilometre civarında bir menzil bekleniyor.

Planlara göre bataryanın pilot üretimi 2026’da başlayacak, 2027’de ise daha geniş çaplı lansman yapılacak. Böylece Chery, batarya teknolojisinde BYD ve CATL gibi devlerle aynı takvime girmiş olacak.

Chery'den 1.300 km menzilli yeni batarya

TOYOTA’NIN HAMLESİNE YANIT NİTELİĞİNDE

Chery’nin tanıtımı, Toyota’nın Sumitomo Metal Mining ile birlikte tamamen katı hal bataryaları ticarileştirmeye yönelik iş birliğini açıklamasının hemen ardından geldi. Toyota, bu adımla elektrikli araçlarda katı hal bataryaların dünya çapında ilk kez pratik kullanıma geçmesini hedefliyor.

PAZAR HIZLA BÜYÜYOR, AMA MALİYET ENGELİ SÜRÜYOR

Enerji analiz şirketi EVTank’e göre, küresel katı hal batarya sevkiyatlarının 2030’a kadar 614 GWh’ye ulaşması ve toplam batarya üretiminin yüzde 10’unu aşması bekleniyor. Bu pazardaki büyüklüğün 34 milyar doları geçeceği tahmin ediliyor.

Chery'den 1.300 km menzilli yeni batarya

Ancak uzmanlar, maliyetin hâlâ en büyük engel olduğuna dikkat çekiyor. Katı hal bataryaların fiyatı, geleneksel sıvı elektrolitli lityum-iyon bataryalara göre yaklaşık 2,8 kat daha yüksek.

Çin’de üniversiteler de bu yarışın içinde. Tsinghua Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi, 604 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip yumuşak paketli bir katı hal hücresi geliştirdi. Bu hücre, 120 °C sıcaklık testini ve delinme denemelerini başarıyla geçti.

