Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Bazı markalarda 'kasım' indirimi! Yüzde 35'e varacak... İşte fiyatları düşecek otomobiller

Ekim 21, 2025 10:37
1
Bazı markalarda 'kasım' indirimi! Yüzde 35'e varacak... İşte fiyatları düşecek otomobiller

Otomobil fiyatları, yılın son çeyreğinde yatırımcılar ve son kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Çeşitli ticaret anlaşmaları dışında kalan bazı modellerde fiyat artışı olma ihtimali gündeme gelirken aynı sebepten dolayı ortaya çıkan vergi avantajları nedeniyle bazı markalarda da indirim yaşanması bekleniyor.

Peki hangi markalar ne kadar indirim yapacak! İşte kasım ayına işaret eden gelişmelerin tüm detayları...

 

 

2

EK GÜMRÜK VERGİLERİNDE DÜŞÜŞ

Otomobil ithalatına ilişkin vergilendirmelere dair düzenleme 22 Kasım 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Japon otomobillerine gelecek ek gümrük vergisi artışının yanında ABD ve Çin'den ithal edilen araçların ek gümrük vergilerinde düşüşler yaşanacak.

3

EK VERGİLERDE CİDDİ DÜŞÜŞLER YAŞANACAK 

Çin ve ABD'den ithal edilecek otomobillerin fiyatlarında indirime gidilmesi bekleniyor. ABD'ye uygulanan yüzde 70'e varan ek vergi yüzde 35'e, Çin'e uygulanan yüzde 50'ye varan ek vergi de yüzde 30'lar seviyelerine düşecek.

4

HANGİ MARKALARDA İNDİRİM BEKLENİYOR!

Çin'de üretilen konvansiyonel (içten yanmalı motora sahip) otomobillerin gümrük vergisi azalmış oldu. ABD'de de üretilen hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli otomobillerin de gümrük vergisi oranı azaldı.

Chery, MG ve BYD gibi markaların içten yanmalı motora sahip olan araçlarında fiyat düşüşü bekleniyor.

5

NTV'de yer alan habere göre; ABD'de üretilen Ford ve Tesla marka araçların fiyatlarında da düşüş yaşanması bekleniyor. Tesla, Model Y'yi Türkiye'ye Berlin'deki fabrikasından ihraç ediyor. Bu nedenle Tesla'nın ABD'de üretilen Model Y dışındaki modellerinin ithal edilmesi halinde fiyatlarda düşüş bekleniyor.

6

PEKİ DÜŞÜLER FİYATLARA NASIL YANSIR?

Ek gümrük vergileri azalan otomobillerin fiyatlarında yüzde 25-35 aralığında fiyat düşüşü bekleniyor.

7

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.