Bazı markalarda 'kasım' indirimi! Yüzde 35'e varacak... İşte fiyatları düşecek otomobiller

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Otomobil fiyatları, yılın son çeyreğinde yatırımcılar ve son kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Çeşitli ticaret anlaşmaları dışında kalan bazı modellerde fiyat artışı olma ihtimali gündeme gelirken aynı sebepten dolayı ortaya çıkan vergi avantajları nedeniyle bazı markalarda da indirim yaşanması bekleniyor.
Peki hangi markalar ne kadar indirim yapacak! İşte kasım ayına işaret eden gelişmelerin tüm detayları...
EK GÜMRÜK VERGİLERİNDE DÜŞÜŞ
Otomobil ithalatına ilişkin vergilendirmelere dair düzenleme 22 Kasım 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Japon otomobillerine gelecek ek gümrük vergisi artışının yanında ABD ve Çin'den ithal edilen araçların ek gümrük vergilerinde düşüşler yaşanacak.
EK VERGİLERDE CİDDİ DÜŞÜŞLER YAŞANACAK
Çin ve ABD'den ithal edilecek otomobillerin fiyatlarında indirime gidilmesi bekleniyor. ABD'ye uygulanan yüzde 70'e varan ek vergi yüzde 35'e, Çin'e uygulanan yüzde 50'ye varan ek vergi de yüzde 30'lar seviyelerine düşecek.
HANGİ MARKALARDA İNDİRİM BEKLENİYOR!
Çin'de üretilen konvansiyonel (içten yanmalı motora sahip) otomobillerin gümrük vergisi azalmış oldu. ABD'de de üretilen hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli otomobillerin de gümrük vergisi oranı azaldı.
Chery, MG ve BYD gibi markaların içten yanmalı motora sahip olan araçlarında fiyat düşüşü bekleniyor.
NTV'de yer alan habere göre; ABD'de üretilen Ford ve Tesla marka araçların fiyatlarında da düşüş yaşanması bekleniyor. Tesla, Model Y'yi Türkiye'ye Berlin'deki fabrikasından ihraç ediyor. Bu nedenle Tesla'nın ABD'de üretilen Model Y dışındaki modellerinin ithal edilmesi halinde fiyatlarda düşüş bekleniyor.
PEKİ DÜŞÜLER FİYATLARA NASIL YANSIR?
Ek gümrük vergileri azalan otomobillerin fiyatlarında yüzde 25-35 aralığında fiyat düşüşü bekleniyor.