Ümit Diyarbakır İYİ Parti'den neden ihraç edildi? CHP'ye katılmasının ardından gündeme geldi

İYİ Parti'den iki yıl önce ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Diyarbakır, CHP'ye geçti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında Ümit Diyarbakır'a rozetini taktı.

CHP'ye geçmesinin ardından ise vatandaşlar tarafından Ümit Diyarbakır'ın neden İYİ Parti'den ihraç edildiği merak edildi.

ÜMİT DİYARBAKIR İYİ PARTİ'DEN NEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

İYİ Parti Sakarya Milletvekili olarak seçilen Ümit Diyarbakır, İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in ailesinin banka hesaplarını incelettiği iddiasının ardından tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Disiplik kuruluna sevk edilmesinin ardından 5 Aralık 2023 tarihinde ise İYİ Parti'den ihraç edilmişti.

ÜMİT DİYARBAKIR KİMDİR?

Ümit Diyarbakır, 15 Ağustos 1968 yılında Sakarya'nın Hendek ilçesinde dünyaya geldi. Evli ve iki çocuk babası olarak Ümit Diyarbakır siyasi kariyeri boyunca İYİ Parti Kurucular Kurulu, Genel İdare Kurulu ve Başkanlık Divanı üyesi oldu. İYİ Parti Mali İşler Başkanlığı görevini de yürüten Ümit Diyarbakır, 2018 yılında gerçekleştirilen genel seçimlerde 27. dönem Sakarya Milletvekili olarak seçildi.

2023 tarihinde düzenlenen seçimlerde ise tekrardan Sakarya Milletvekili olarak seçilen Ümit Diyarbakır, İYİ Parti'den ihraç edildikten sonra bir süre bağımsız milletvekili olarak görev yaptı. 21 Ekim 2025 tarihinde ise CHP'ye katıldı. Ümit Diyarbakır evli ve iki çocuk babasıdır.