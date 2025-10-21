Mattia Ahmet'in annesi, tahliye kararının ardından sinir krizi geçirdi

Türkiye'nin uzun süredir yakından takip ettiği Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında karar açıklandı. Ahmet'i vahşice katleden iki sanığa en üst sınırdan 24 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, diğer iki sanık hakkında ise ayrı ayrı beraat ve tahliye kararı verdi. Duruşma salonunda diğer 2 sanığın tahliye kararını duyan anne Minguzzi, sinir krizi geçirdi. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.