Antalya'da domuz paniği! 'Daha önce böylesini görmedim'

Antalya Akseki'de yaban domuzları gece yarısı sürü halinde köye indi. Uzun süre yiyecek arayan sürü daha sonra ormanlık alana doğru uzaklaştıkları görüldü. Mahalle Muhtarı Hasan Uluğkay, "Domuzları görünce şok oldum. 68 yaşındayım, bugüne kadar böyle bir durumla karşılaşmadım. Gözlerime inanamadım" dedi. muzların sık sık ekili alanlara zarar verdiğini belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi.