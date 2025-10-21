Kokoş hırsızlar kameralara yakalandı!

İstanbul'da emniyet ekipleri Kadıköy, Kartal, Pendik, Bahçelievler, Ümraniye ve Üsküdar'da 14 hırsızlık ihbarına ilişkin yapılan incelemede 4 kadın şüpheli yakalandı. Kadıköy'ün Acıbadem Mahallesi'ndeki bir işyerine girdikleri anlar güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliler S.A. (24), S.T. (29), M.G. (24) ve H.F'yi (27) yakaladı. Görüntüde, 5 kadının binaya girdiği ve çıktığı anlar yer alıyor. Şüphelilerin, yüzlerini gizlemek için şapka ve gözlük taktığı da görülüyor. Emniyete götürülen şüphelilerin hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı ve aranması olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü serbest bırakıldı, H.F'nin işlemleri sürüyor. Öte yandan, zanlıların bir iş merkezine girdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.