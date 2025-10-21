Ölümden dönen kadına dehşeti yaşatan arkadaşı ve eşi çıktı!

Geçtiğimiz 20 Ekim'de Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yaşayan B.İ. (32) isimli kadın, market alışverişinden döndüğü ikametinde kar maskeli bir erkek şahısla karşılaştı. Şüpheli, B.İ.'yi ciddi şekilde darp ederek evden kaçtı.

KARI-KOCANIN CANİ PLANI ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucu, olayı gerçekleştiren şahsın mağdurun tanıdığı R.B. (28) olduğu tespit edildi.

SAMSUN'A KAÇTILAR

Ekipler, R.B.'nin bu olayı, mağdur B.İ.'nin arkadaşı olan eşi S.A.B. (27) ile birlikte planladığını belirledi. Şüphelilerin olay sonrası Samsun'a kaçtıklarının anlaşılması üzerine R.B. ve S.A.B., Samsun'da gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.