Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Goldman Sachs’tan petrol fiyatı tahmini: “Kademeli düşüş kapıda”

Küresel enerji piyasalarında arz fazlası ve zayıf talep endişeleri artarken, Goldman Sachs önümüzdeki iki yıl içinde petrol fiyatlarında kademeli bir gerileme bekliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 13:51
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 13:51

Küresel enerji dengeleri yeniden şekilleniyor. , yayımladığı son enerji raporunda fiyatlarının 2026’nın dördüncü çeyreğinde varil başına 52 dolara kadar düşebileceğini öngördü. Banka, bu düşüşün ani değil, zamana yayılmış bir süreç olacağını vurguladı.

STOKLAR ARTIYOR, DİZEL MARJLARI DİRENİYOR

Goldman Sachs’a göre fiyatlardaki olası düşüşü geciktiren iki temel etken var: OECD ülkelerindeki stok artışı ve dizel rafinaj marjlarının hâlâ yüksek seyretmesi.

Goldman Sachs’tan petrol fiyatı tahmini: “Kademeli düşüş kapıda”

Kasım ayında stoklarda mevsim normallerinin üzerinde bir artış bekleniyor. Ancak banka, bu artışın şimdiden fiyatlara yansımaya başladığını belirtiyor. Asıl etkinin ise Ocak 2026’da görüleceği düşünülüyor. Tahminlere göre bu dönemde günlük 1,7 milyon varillik stok artışı fiyatları aşağı çekecek.

Diğer yandan, dizel marjlarının güçlü kalması rafineri faaliyetlerini ve ham petrol talebini desteklemeye devam ediyor. Yani kısa vadede fiyatlar üzerinde baskı yaratan bir dengesizlik var.

Goldman Sachs’tan petrol fiyatı tahmini: “Kademeli düşüş kapıda”

RUSYA ÜRETİMİNDE ALARM ZİLLERİ

Dünya Gazetesi’nin aktardığına göre raporda, Rusya’nın petrol üretiminde aşağı yönlü risklerin arttığına da dikkat çekildi. Goldman Sachs, bu riski üç temel faktöre bağlıyor: yükselen ruble maliyetleri, yaşlanan üretim ekipmanları ve Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik saldırıları.

Banka, bu faktörlerin küresel talepteki yavaşlamadan bile daha etkili olabileceğini düşünüyor. Yani arz tarafında oluşabilecek aksaklıklar, piyasayı bir süre daha dengede tutabilir.

Goldman Sachs’tan petrol fiyatı tahmini: “Kademeli düşüş kapıda”

IEA DA AYNI UYARIYI YAPMIŞTI

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) da geçtiğimiz hafta benzer bir tablo çizmişti. Ajansa göre 2026’da küresel petrol piyasasında günlük 4 milyon varillik arz fazlası oluşabilir.

Bu sırada ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında planlanan ticaret görüşmeleri de piyasanın yönü açısından kritik öneme sahip. Tarife ve teknoloji odaklı bu görüşmelerin, dahil birçok alanda yeni dengeler yaratması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Göktaş duyurdu: Çocukluktan yaşlılığa bakım politikası genişliyor
İngiltere'nin kamu borcu son 5 yılın en yüksek eylül ayı seviyesine çıktı
ETİKETLER
#brent petrol
#petrol fiyatları
#goldman sachs
#Enerji Raporu
#Dünya Enerji Dengeleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.