Goldman Sachs’tan petrol fiyatı tahmini: “Kademeli düşüş kapıda”

Küresel enerji dengeleri yeniden şekilleniyor. Goldman Sachs, yayımladığı son enerji raporunda Brent petrol fiyatlarının 2026’nın dördüncü çeyreğinde varil başına 52 dolara kadar düşebileceğini öngördü. Banka, bu düşüşün ani değil, zamana yayılmış bir süreç olacağını vurguladı.

STOKLAR ARTIYOR, DİZEL MARJLARI DİRENİYOR

Goldman Sachs’a göre fiyatlardaki olası düşüşü geciktiren iki temel etken var: OECD ülkelerindeki stok artışı ve dizel rafinaj marjlarının hâlâ yüksek seyretmesi.

Kasım ayında stoklarda mevsim normallerinin üzerinde bir artış bekleniyor. Ancak banka, bu artışın şimdiden fiyatlara yansımaya başladığını belirtiyor. Asıl etkinin ise Ocak 2026’da görüleceği düşünülüyor. Tahminlere göre bu dönemde günlük 1,7 milyon varillik stok artışı fiyatları aşağı çekecek.

Diğer yandan, dizel marjlarının güçlü kalması rafineri faaliyetlerini ve ham petrol talebini desteklemeye devam ediyor. Yani kısa vadede fiyatlar üzerinde baskı yaratan bir dengesizlik var.

RUSYA ÜRETİMİNDE ALARM ZİLLERİ

Dünya Gazetesi’nin aktardığına göre raporda, Rusya’nın petrol üretiminde aşağı yönlü risklerin arttığına da dikkat çekildi. Goldman Sachs, bu riski üç temel faktöre bağlıyor: yükselen ruble maliyetleri, yaşlanan üretim ekipmanları ve Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik saldırıları.

Banka, bu faktörlerin küresel talepteki yavaşlamadan bile daha etkili olabileceğini düşünüyor. Yani arz tarafında oluşabilecek aksaklıklar, piyasayı bir süre daha dengede tutabilir.

IEA DA AYNI UYARIYI YAPMIŞTI

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) da geçtiğimiz hafta benzer bir tablo çizmişti. Ajansa göre 2026’da küresel petrol piyasasında günlük 4 milyon varillik arz fazlası oluşabilir.

Bu sırada ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında planlanan ticaret görüşmeleri de piyasanın yönü açısından kritik öneme sahip. Tarife ve teknoloji odaklı bu görüşmelerin, petrol fiyatları dahil birçok alanda yeni dengeler yaratması bekleniyor.