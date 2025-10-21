Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bakan Göktaş duyurdu: Çocukluktan yaşlılığa bakım politikası genişliyor

‘Türkiye'de Bakım Ekonomisinin Dönüştürücü Büyümesi İçin Birleşmiş Milletler Ortak Programı Kapanış Toplantısı'na katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda da nesiller arası dayanışmayı güçlendiren bakım hizmetlerini yaygınlaştıracak, aileyi merkeze alan kalkınma vizyonumuzu daha da güçlendireceğiz" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 13:30
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 13:30

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ‘Türkiye'de Bakım Ekonomisinin Dönüştürücü Büyümesi İçin Birleşmiş Milletler Ortak Programı Kapanış Toplantısı'na katıldı.

Ankara'da bir otelde düzenlenen programda konuşan Göktaş, bakım emeğinin uzun yıllar ekonomik göstergelerin dışında kaldığını aktararak, "Bakım ekonomisine yapılacak her yatırım, sürdürülebilir kalkınma, toplumsal eşitlik ve ekonomik büyüme için önemlidir. Bu alana yatırım yapmak, istihdam oluşturur. Eşitsizlikleri azaltır, sosyal korumayı güçlendirir. Çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin yaşam kalitesini artırır" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş duyurdu: Çocukluktan yaşlılığa bakım politikası genişliyor

Türkiye'nin bakım ekonomisini stratejik bir alan olarak tanıdığını anlatan Göktaş, "Erken çocukluktan yaşlılığa, engellilikten aile içi destek mekanizmalarına kadar uzanan geniş bir perspektifte bakım hizmetlerini hak temelli bir sosyal politika alanı olarak ele alıyoruz" şeklinde konuştu.

YERİNDE VE ULAŞILABİLİR BAKIM

Bakanlık olarak kaliteli bakım hizmetlerini yaygınlaştırmak için kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Göktaş, "Bu hedef doğrultusunda Bakanlık olarak; tüm bireyleri kapsayan hizmet modellerini aile odaklı bir anlayışla güçlendiriyoruz. Yerinde, erişilebilir ve kaliteli bakım hizmetlerini yaygınlaştırmak için kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Güçlü bir bakım sisteminin toplumun dayanıklılığını artıracağına inanıyoruz. İşte bu nedenle, bakıma yapılan her yatırımı, Türkiye'nin geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Çünkü dünya hızla değişiyor. Nüfus yaşlanıyor, aile yapıları dönüşüyor, bakım talebi her geçen gün artıyor. Bu durum bakım alanında yeni hizmet modellerinin geliştirilmesini ve daha kapsayıcı bir yapıya kavuşmasını zorunlu kılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Göktaş duyurdu: Çocukluktan yaşlılığa bakım politikası genişliyor

ÇOCUK BAKIMEVİ HİZMETLERİ ARTIYOR

Çocukların sağlıklı gelişimini destekleyen bir sistemi inşa etmek için de çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Göktaş, "Erken çocukluk dönemine yönelik nitelikli bakım ve eğitim hizmetleri Bakanlığımızın öncelikli alanlarındandır. Bugün, 81 ilimizde 2 bin 377 özel kuruluşumuzla 83 bine yakın çocuğumuza kreş ve gündüz bakımevi hizmeti veriyoruz. Bakım hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından sosyal kooperatifçiliği önemli bir araç olarak görüyoruz. Sosyal kooperatiflerin, bir yandan çocuk, yaşlı ve engelli bakımını güçlendirirken diğer yandan kadın istihdamını artıracağına inanıyoruz. Bu nedenle, bu alanda yapılan mevzuat çalışmalarına destek veriyoruz. Ayrıca, Bakanlık olarak, bakım ekonomisini güçlendirmek amacıyla yakın bir zamanda bir çalıştay düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Bakan Göktaş duyurdu: Çocukluktan yaşlılığa bakım politikası genişliyor

AİLEYİ MERKEZE ALAN VİZYON

Bakan Göktaş, ayrıca ebeveynlere ve komşu annelere düzenli rehberlik sunarak bakımın niteliğini artırmayı hedeflediklerini ifade ederek şunları kaydetti: "Erken çocukluk dönemine yapılan yatırımın, kadınların iş gücüne ve istihdama katılımını artırmak demektir. Bu sayede ebeveynlerin, aile yaşamı ile çalışma hayatı arasında bir denge kurmasına katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu süreç gösteriyor ki, bakım ekonomisi, kadınların ekonomik hayata katılımı ile toplumsal refahın yükselmesi arasında köprü kuran bir dönüşüm aracıdır. Bu çerçevede, Organize Sanayi Bölgelerinde çocuk bakım merkezlerinin yaygınlaştırılması, kadınların iş gücüne katılımını destekleyen önemli bir adımdır. Aynı zamanda, üretim hayatında aile dostu bir çalışma kültürünün gelişmesine güçlü bir zemin hazırlamaktadır. Böylece, kadın emeğinin ekonomide görünürlüğü artarken, çocukların güvenli ve nitelikli bakım hizmetlerine erişimi de güçlenecektir. 2025 Aile Yılı, bu alanlarda, yeni hizmet modellerini hayata geçirdiğimiz bir yıl oldu. Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda da nesiller arası dayanışmayı güçlendiren bakım hizmetlerini yaygınlaştıracak, aileyi merkeze alan kalkınma vizyonumuzu daha da güçlendireceğiz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatları için yeni rekor öngörüsü! Sefer Şener'den tüm yatırımcılara uyarı
Altın enkazının altında kalacaklar: İslam Memiş bu kez sert uyardı!
ETİKETLER
#çocuklar
#Bakımekonominsi
#Yaşlıbakımı
#Engellibakımı
#Sosyal Politika
#Topluma Katılım
#Kaliteli Bakım
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.