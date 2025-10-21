Menü Kapat
Bayraktar KIZILELMA, MURAD AESA radar test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

, tarafından geliştirilen MURAD 100-A performans test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, NSosyal hesabından test uçuna ilişkin görüntüyü paylaştı.

ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD 100-A, sahip olduğu AESA (Active Electronically Scanned Array) mimarisi sayesinde çevik elektronik hüzme yönlendirme kabiliyetine sahip, son teknoloji ürünü çok fonksiyonlu bir atış kontrol radarı olarak görev yapıyor. Sistem, hava-hava ve hava-yer angajmanlarını eş zamanlı olarak yönetebilirken, BVR (Beyond Visual Range) füze güdüm kabiliyetiyle modern hava muharebelerinde oyun değiştirici bir etki yaratıyor.

MURAD 100-A, geniş frekans bandı ve yanca ile yükselişte elektronik hüzme yönlendirme kabiliyetiyle üstün algılama ve takip performansı sunuyor. GaN (Gallium Nitride) güç yükselteç teknolojisiyle yüksek verimlilik sağlayan radar, sayısal hüzme oluşturma (digital beam forming) yeteneğiyle birden fazla hedefi aynı anda hassas biçimde izleyebiliyor. Performansta kademeli azalma (graceful degradation) özelliği sayesinde ise sistem, olası arızalarda bile görevini yüksek güvenilirlikle sürdürebiliyor.

Bu ileri teknolojiler sayesinde MURAD 100-A, KIZILELMA'nın sensör füzyon kabiliyetini artırarak platformun hem hava-hava hem de hava-yer görevlerinde durumsal farkındalığını en üst seviyeye taşıyor. Radar, Türkiye'nin milli savaş uçağı ekosisteminde, elektronik harp ve radar teknolojilerinde yerli çözümlerle yeni bir döneme kapı aralıyor.

