Ahmet Minguzzi’yi kim öldürdü? Berkay Budak kaç yaşında?

Ahmet Minguzzi’yi kim öldürdü merak edilirken 24 Ocak'ta yaşananlar yeniden Türkiye'nin gündeminde. İşlenen cinayetteki adı geçenlerin duruşması bugün görüldü.

AHMET MİNGUZZİ’Yİ KİM ÖLDÜRDÜ?

24 Ocak'ta Mattia, kaykay malzemesi almak için gittiği Kadıköy'deki hareketli bir sokak pazarında tanımadığı kişiler tarafından saldırıya uğradı. Yoğun bakıma alınan Ahmet Minguzzi, 15 yaşındaki Berkay Budak tarafından beş kez bıçaklandı.

Bıçak darbeleriyle yere düşen Mattia, 16 yaşındaki Umutcan Baba tarafından tekmelenerek devam eden şiddete kaldı. 17 yaşındaki Ayberk Doğan ve 14 yaşındaki Kerim Özbağ da olay yerindeydi.

AHMET MİNGUZZİ’NİN KATİLİ CEZA ALDI MI?

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada suça sürüklenen 2 çocuk, 24'er yıl hapse çarptırıldı.