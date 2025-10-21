EGM maaş promosyonu ihalesi canlı yayın nereden izlenir? Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün maaş promosyonu ihalesi bugün saat 14.30'da başladı. Emniyet teşkilatı bünyeisnde bulunan personellerin yakından takip ettiği maaş promosyonu ihalesi canlı olarak yayınlanıyor.

Vatandaşlar tarafından EGM promosyon ihalesi canlı yayın nereden izleneceği ise merak ediliyor.

EGM MAAŞ PROMOSYONU İHALESİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

EGM tarafından açıklanan bilgilere göre ihale Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Toplantı Salonu'nda gerçekleştiriliyor. İhale Polis Radyosu'ndan canlı olarak yayınlanıyor.

Aynı zamanda EGM maaş promosyonu ihalesi, emniyet Teşkilatı sosyal medya hesaplarından da canlı bir şekilde takip edilebiliyor.

Konuyla ilgili EGM tarafından yapılan basın açıklaması ise şöyle:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi, 21 Ekim 2025 tarihinde saat 14.30'da Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezon Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecektir.

a) İhale, Emniyet Teşkilatı sosyal medya hesabından ve Polis Radyosundan canlı olarak yayınlanacaktır.

b) İhale sonucunda kabul edilecek promosyon tutarının tamamı ilgili banka tarafından yalnızca personelimizin şahsi hesabına yatırılacaktır. Kurumsal İhtiyatçlar, araç ve benzeri harcamalar için kullanılması kesinlikle söz konusu değiltir.

Kamuyouna saygıyla duyurulur."