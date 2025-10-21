Menü Kapat
TGRT Haber
EGM maaş promosyonu ihalesi canlı yayın nereden izlenir? Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) promosyon ihlaesi canlı yayını başladı. Yayının başlamasının ardından vatandaşlar tarafından EGM promosyon ihalesi canlı yayın nereden izleneceği merak edilmeye başlandı. Konuyla ilgili resmi açıklama yapıldı.

EGM maaş promosyonu ihalesi canlı yayın nereden izlenir? Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı
'nün ihalesi bugün saat 14.30'da başladı. Emniyet teşkilatı bünyeisnde bulunan personellerin yakından takip ettiği maaş promosyonu ihalesi canlı olarak yayınlanıyor.

Vatandaşlar tarafından EGM promosyon ihalesi nereden izleneceği ise merak ediliyor.

EGM maaş promosyonu ihalesi canlı yayın nereden izlenir? Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı

EGM MAAŞ PROMOSYONU İHALESİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

EGM tarafından açıklanan bilgilere göre Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Toplantı Salonu'nda gerçekleştiriliyor. İhale Polis Radyosu'ndan canlı olarak yayınlanıyor.

Aynı zamanda EGM maaş promosyonu ihalesi, emniyet Teşkilatı hesaplarından da canlı bir şekilde takip edilebiliyor.

EGM maaş promosyonu ihalesi canlı yayın nereden izlenir? Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı

Konuyla ilgili EGM tarafından yapılan basın açıklaması ise şöyle:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi, 21 Ekim 2025 tarihinde saat 14.30'da Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezon Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecektir.

a) İhale, Emniyet Teşkilatı sosyal medya hesabından ve Polis Radyosundan canlı olarak yayınlanacaktır.

b) İhale sonucunda kabul edilecek promosyon tutarının tamamı ilgili banka tarafından yalnızca personelimizin şahsi hesabına yatırılacaktır. Kurumsal İhtiyatçlar, araç ve benzeri harcamalar için kullanılması kesinlikle söz konusu değiltir.

Kamuyouna saygıyla duyurulur."

