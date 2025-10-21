Menü Kapat
 Nalan Güler Güven

Sır perdesi aralandı! Edremit katliamcısının eşkâli ortaya çıktı!

Edremit'te 19. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Kemal Ekri ve jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık'ı öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan cezaevi firarisi Mustafa Emlik'in eşkal fotoğrafı ortaya çıktı. Ayrıca evinde ölü bulunan Olcay Özdemir'in Mustafa Emlik'in ilk öldürdüğü kişi olduğu ortaya çıktı. Emlik'in saplantılı olduğu kadın tarafından reddedildikten sonra cinnet geçirerek cinayetleri işlediği iddia edildi.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 15:06
|
21.10.2025
21.10.2025
saat ikonu 15:09

Balıkesir 'te 3 kişinin ölümüne, 7 kişinin yaralanmasına sebep olan cezaevi firarisi Mustafa Emlik'in eşkal fotoğrafı bazı internet haber sitelerinde ve sosyal medya üzerinden ortaya çıktı.

Sır perdesi aralandı! Edremit katliamcısının eşkâli ortaya çıktı!

İŞE BİLE GİRMİŞ!

2019 yılında 'cinayete teşebbüs', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'basit yaralama' ve 'birden fazla kişiyle tehdit' suçlarından hüküm giyen Mustafa Emlik, T Tipi Kapalı Cezaevi'nde 5 yıl 9 ay 18 gün kaldıktan sonra salıverildi. Kanun gereği 48 saat içinde Çanakkale Açık Cezaevi'ne teslim olması gerekirken, teslim olmayarak firar etti. Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın arama kararı çıkarmasının ardından kayıplara karışan Emlik'in Edremit'te bir inşaat firmasının satış ofisinde 'gayri resmi' olarak çalıştığı iddia edildi.

Sır perdesi aralandı! Edremit katliamcısının eşkâli ortaya çıktı!

KADIN TARAFINDAN REDDEDİLİNCE CİNNET GEÇİRDİ

İddialara göre, Emlik'in burada birlikte çalıştığı A.C. adlı kadına arkadaşlık teklifinde bulunduğu, kadının ise bu teklifi reddetmesi üzerine Emlik'in kadına karşı saplantılı bir tavır sergilediği öğrenildi. Soruşturma birimlerinin ulaştığı bilgilere göre, Emlik son görüşmesinde de olumsuz yanıt alınca cinnet hali içerisinde cinayetleri işledi.

Sır perdesi aralandı! Edremit katliamcısının eşkâli ortaya çıktı!

ESKİ SEVGİLİSİ VE AĞABEYİNİ YARALADI

Emlik'in saldırısında yaralanan D.C., arkadaşlık teklifini reddeden A.C.'nin ağabeyi olduğu, ağır yaralanan R.Ö.'nün ise kadının kısa süre önce ayrıldığı eski sevgilisi olduğu iddia edildi. Ayrıca Edremit'in İkizçay Mahallesi'nde evinde ölü bulunan Olcay Özdemir'inde, cani Mustafa Emlik tarafından öldürüldüğü öğrenildi.

Sır perdesi aralandı! Edremit katliamcısının eşkâli ortaya çıktı!

OTOPSİ YAPILACAK

Yetkililer, Emlik'in olaylar sırasında uyuşturucu veya alkol etkisinde olup olmadığı yapılan otopsi sonrası netlik kazanacağı bildirdi. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

