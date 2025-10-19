Edremit’te dehşet: Gasp ettiği araçla 2 kişiyi öldürdü, 2'si polis 5 kişiyi yaraladı

Balıkesir’in Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi’nde, 18 Ekim 2025 saat 23:10’da, 112’ye araç gaspı ve silah ihbarı geldi. Polis ekipleri olay yerine intikal edince, 1 vatandaşın öldürüldüğü ve aracının gasp edildiği anlaşıldı.

RASTGELE ATEŞ AÇTI, 1 ÖLÜ 5 YARALI

Gasp ettiği araçla kaçan şüpheli, çevrede rastgele ateş açarak 1 vatandaş daha öldürdü, 5 kişiyi yaraladı. Edremit merkezine kadar süren sıcak takipte, çatışmada 2 polis yaralandı.

ŞÜPHELİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şüpheli, polisle çatışmada vurularak öldürüldü. Yaralı 5 vatandaş ve 2 polis hastanelerde tedavi altında. Olayda ölen 2 vatandaş ve saldırganın kimlikleri açıklanmadı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, “Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Olay Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturuluyor, 2 savcı görevlendirildi” dedi.