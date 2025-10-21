Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Edremit'teki vahşette yeni detaylar! Her detayı kan dondurdu: İşte cinayetlerin nedeni

Balıkesir'in Edremit ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan vahşetin detayları kan dondurdu. 2 kişiyi öldürüp, aralarında 2 polisin de bulunduğu 7 kişiyi yaralayan saldırgan Mustafa Emlik'in katliamı neden gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İşte dehşet gecesinin ayrıntıları...

KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 08:06
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 08:10

İstanbul Silivri'de 2013 yılında patronu Kenan B.'den 500 lira alacağı olan Mustafa Emlik patronunu 13 yerinden bıçakladı. Tutuklanan cani kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde de rahat durmayan Emlik burada da yaralanma suçuna karıştı. Toplam 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emlik, çık cezaevinden tahliye edilince bir daha cezaevine dönmedi.

Edremit'teki vahşette yeni detaylar! Her detayı kan dondurdu: İşte cinayetlerin nedeni

KATLİAM YAPACAKMIŞ

Sabah'ta yer alan habere göre, 'e yerleşen Mustafa Emlik, geçtiğimiz yıl arkadaşı Doğan Can'ın kız kardeşiyle yakınlaştı. Ancak Doğan Can bu ilişkiye sıcak bakmadı ve aralarında anlaşmazlık başladı İddiaya göre bunu kabullenemeyen Emlik, önceki gece adeta yapmak için yola çıktı. Bir süre uyuşturucu alan Emlik, önce ilçesi Altınkum Mahallesi'nde uzman çavuş Kemal Ekri'nin kullandığı otomobili durdurup gasp etti, Ekri'yi öldürdü.

Edremit'teki vahşette yeni detaylar! Her detayı kan dondurdu: İşte cinayetlerin nedeni

ÖNÜNE GELENE KURŞUN YAĞDIRDI

Ardından Akçay Mahallesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık ve Mehil Nergis araçta sohbet ettikleri sırada yanlarına yaklaşıp kimlik sordu. Ardından kurşun yağdırdı. Göktuğ Çalık olay yerinde hayatını kaybetti. Gasp ettiği otomobille kaçarken etrafa rastgele ateş eden Emlik, Rukiye Karakaya'yı bacağından, Volkan Özalp'i ise boynundan yaraladı.

Edremit'teki vahşette yeni detaylar! Her detayı kan dondurdu: İşte cinayetlerin nedeni

KIZIN ESKİ SEVGİLİSİNİ BİLE VURDU

Emlik, gasp ettiği otomobille asıl hedefinde olan kız arkadaşının ağabeyi Doğan Can'ın yaşadığı Güre Mahallesi'ne gitti. Saldırgan Emlik, konuşmak için çağırdığı Doğan Can'a yol ortasında kurşun yağdırdı. Ardından otomobille genç kızın eski sevgilisi Ramazan Özbek'in işlettiği büfeye gidip Özbek'i ağır yaraladı. Otomobille kaçan saldırgan, Akçay Mahallesi'nde kendisini durdurmaya çalışan polis memuru İbrahim Gül'ü ayağından, Ümit Işık'ı ise karnından yaraladı.

Edremit'teki vahşette yeni detaylar! Her detayı kan dondurdu: İşte cinayetlerin nedeni

VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Barikata doğru ilerleyen Emlik, boynundan vurularak öldürüldü. Bu arada saldırıda hayatını kaybeden maden mühendisi Göktuğ Çalık dün gözyaşları arasında toprağa verildi.

Edremit'teki vahşette yeni detaylar! Her detayı kan dondurdu: İşte cinayetlerin nedeni
ETİKETLER
#saldırı
#silahlı saldırı
#balıkesir
#cinayet
#katliam
#edremit
#güreş
#Yaşam
