Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Elektrikli scooterlar artık bu şehirde kullanılamayacak!

Türkiye'de de kaldırımlara, yollara bırakılması nedeniyle olumsuz eleştirilerin hedefi olan elektrikli scooterlar bir Avrupa şehrinde yasaklandı. Çekya'nın başkenti Prag'da elektrikli scooter kiralamak 2026 yılından itibaren yasaklanacak.

Elektrikli scooterlar artık bu şehirde kullanılamayacak!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 14:53
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 14:53

kiralamak Çekya'nın başkenti 'da yasaklanacak. Kaldırımlarda kaosa yol açan scooterlar için kent yönetimi devreye girdi. Kent konseyinin pazartesi günü aldığı kararlarla yaklaşık 1.4 milyon nüfusu olan ve geçen yıl 8 milyondan fazla turist çeken kentte kuralları yeniden belirlendi. Yeni kurallarda bisikletler için park düzenlemeleri yapılırken elektrikli scooterlar planın dışında bırakıldı.

Elektrikli scooterlar artık bu şehirde kullanılamayacak!

''TRAFİKTEN TEMİZLİYORUZ''

Karar sosyal medya platformu X üzerinden duyuruldu. Prag Ulaştırmadan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Pirate Partisi lideri Zdeněk Hřib, "Elektrikli scooter döneminin bitmesi onaylandı! Kamu alanlarını düzensiz scooter trafiğinden temizliyoruz. Bu araçlar çoğu zaman ulaşım aracı olmaktan çok turistik eğlence aracı haline gelmişti" paylaşımında bulundu.

Yetkililer kararın şehir sakinlerinden gelen yoğun şikayetler üzerine alındığını belirtti. Şikayetler arasında scooterların kaldırımlarda tehlikeli bir şekilde kullanılması, park alanlarını tıkaması ve kullanılmadığında gelişigüzel bırakılması olduğu belirtildi.

Öte yandan daha önce de Paris ve Madrid'de kiralık scooterlar tamamen yasaklanmıştı.

