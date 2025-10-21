Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Siber saldırı sonrası online satışlar durdu

Japonya aynı ay içerisinde ikinci kez siber saldırıyla mücadele ediyor. Muji’nin sahibi Ryohin Keikaku ve ev eşyası perakendecisi The Loft, tedarikçi firma Askul’a yönelik fidye yazılımı saldırısının ardından e-ticaret sitelerini geçici olarak kapattı.

KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 15:23
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 15:23

’da Muji markasının sahibi Ryohin Keikaku Co. ile ev eşyası perakendecisi The Loft Co., lojistik tedarikçisi Askul Corp.’a yönelik siber saldırının ardından çevrimiçi satışlarını durdurdu. Bu olay, son bir ay içinde Japonya’nın tüketici pazarını etkileyen ikinci büyük olarak kayıtlara geçti.

Siber saldırı sonrası online satışlar durdu

Ryohin Keikaku yaptığı açıklamada, kendi sistemlerinin etkilenmediğini, mağaza lojistiği ve teslimatlarda bir aksama yaşanmadığını belirtti. Ancak çevrimiçi satışların yeniden ne zaman başlayacağına dair bir takvim paylaşılmadı. York Holdings’e bağlı The Loft Co. da faaliyetlerinin yeniden başlaması için henüz tarih belirlenmediğini duyurdu.

Siber saldırı sonrası online satışlar durdu

HİSSELERİ DEĞER KAYBETTİ

Olay, Japon ofis malzemesi tedarikçisi Askul’un sistemlerinin fidye yazılımı (ransomware) saldırısıyla çökmesiyle başladı. Şirket, Pazar günü sipariş ve sevkiyatları askıya almak zorunda kaldı. Askul hisseleri Pazartesi sabahı yüzde 6, Ryohin Keikaku hisseleri ise yüzde 6,6 değer kaybetti.

Bu saldırı, yalnızca birkaç hafta önce Japonya’nın en büyük bira üreticisi Asahi Group’un üretim ve sevkiyatını aksatan benzer bir siber saldırının ardından geldi. Olay, Japonya’nın e-ticaret altyapısının güvenliği konusunda soru işaretlerini artırdı.

#japonya
#e-ticaret
#siber saldırı
#Ransomware
#Muji
#The Loft
#Askul
#Ekonomi
