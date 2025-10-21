Menü Kapat
TGRT Haber
 Serhat Yıldız

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'de oynamıştı! 31 yaşında kulüp arıyor

Galatasaray, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Eyüpspor formaları giyen 31 yaşındaki Sinan Gümüş, kariyerinde zorlu bir döneme girdi. Son olarak Eyüpspor’dan ayrılan futbolcu, transfer döneminde kendisine kulüp bulamadı. Süper Lig’de şampiyonluklar yaşayan Gümüş, yeni sezonda gelen teklifleri bekliyor. İşte detaylar...

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'de oynamıştı! 31 yaşında kulüp arıyor
21.10.2025
21.10.2025
saat ikonu 15:20

'de , , ve 'da forma giyen ve zaman zaman performansıyla iz bırakan isimlerden olan 31 yaşındaki Sinan Gümüş zor günlerden geçiyor.

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'de oynamıştı! 31 yaşında kulüp arıyor

KULÜPSÜZ KALDI

Son olarak Eyüpspor'da top koşturan ve buradan ayrılmasının ardından transfer döneminde herhangi bir kulüp bulamayan Gümüş, kulüpsüz kaldı. Türkiye Kariyerine 2014 yılında Galatasaray ile başlayan oyuncu, 5 yılda 8 kupa kazanmıştı.

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'de oynamıştı! 31 yaşında kulüp arıyor

TARAFTARIN SEVGİLİSİYDİ

Sarı-kırmızılı yıllarında kritik maçlarda attığı gollerle dikkat çeken Gümüş, Galatasaray formasıyla 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı ve taraftarın sevgisini kazanmış, özellikle sonradan oyuna girip yaptığı katkılarla adından söz ettirmişti.

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'de oynamıştı! 31 yaşında kulüp arıyor

FENERBAHÇE'DE KULÜBEYE HAPSOLDU

2020-21 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer olan Gümüş, sarı-lacivertli takımda istikrarlı bir performans sergileyemedi ve çoğunlukla yedek kulübesinde kaldı. Fenerbahçe dönemi sonrası Antalyaspor’a döndü, ardından Eyüpspor’a transfer oldu ancak burada da beklenen grafiği yakalayamadı.

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'de oynamıştı! 31 yaşında kulüp arıyor

YENİ SEZONU BEKLİYOR

Menajeri aracılığıyla çeşitli görüşmeler yapsa da Sinan Gümüş, transfer döneminin sona ermesiyle kulüpsüz kaldı. Tecrübeli futbolcunun yeni transfer sezonunun açılmasını beklediği ve gelen teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu öğrenildi.

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'de oynamıştı! 31 yaşında kulüp arıyor
