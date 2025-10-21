KYK ek yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklama bekleniyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirtilen takvim doğrultusunda 15-17 Ekim 2025 tarihleri arasında KYK ek yurt başvuruları gerçekleştirildi. KYK ek yurt başvurularının sona ermesinin ardından öğrencilerin gözü sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

Öğrenciler tarafından KYK ek yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK ek yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Başvuru sonuçlarının bu hafta içerisinde veya ekim ayı sonunda açıklanması bekleniyor.

Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

KYK YURT NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

KYK yurt nakil işlemleri e-Devlet platformu üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler nakil aldırmak istedikleri yurda talep oluşturmaları gerekiyor . Yurtta kontenjan bulunuyorsa nakil işlemleri kısa süre içerisinde gerçekleşiyor.

Kontenjan bulunmadığı durumlarda ise öğrencilerin nakil süreleri uzayabiliyor. Nakil başvuru sonuçları, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren işleme alınıyor. Bu süreç her öğrenci için değişiklik gösterebilir.