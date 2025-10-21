Menü Kapat
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Yolcu uçağına çarpan cismin gizemi çözüldü! Meteor zannediliyordu

Denver'dan Los Angeles'a giden United Airlines uçağının ön camına çarparak hasar veren nesnenin gizemi çözüldü. Uzay enkazı zannediliyordu gerçek bambaşka çıktı.

ABD'nin Denver şehrinden Los Angeles'a giden United Airlines firmasının 1093 sefer sayılı uçağının ön camında ciddi hasara neden olan gizemli olay haftalarca uzay çöpü veya yüksekten uçan kuşlar gibi birçok teoriye yol açmıştı. Ancak gelen son rapora göre kazın ayağı öyle değil.

WindBorne Systems isimli hava tahmin şirketinin kurucu ortağı Kai Marshland, Ars Technica'ya yaptığı açıklamada, söz konusu nesnenin WindBorne'a ait bir balon olduğunu düşündüğünü belirtti.

Yolcu uçağına çarpan cismin gizemi çözüldü! Meteor zannediliyordu

UÇAĞA ÇARPAN CİSİM METEOROLOJİ BALONUYMUŞ

Marshland, UA1093 sefer sayılı uçuş ve balonları arasındaki potansiyel bağlantıyı öğrendikten sonra hemen soruşturmaya başladıklarını söyledi. Şirket, salı sabahı erken saatlerde ön inceleme sonuçlarını ABD'nin Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu ve Federal Havacılık İdaresi ile paylaştığını ve soruşturmada iş birliği içinde çalıştıklarını aktardı.

Altı yıllık bir şirket olan WindBorne Systems, küçük ve uygun maliyetli hava balonları filosu aracılığıyla hava durumu gözlemleri topluyor ve elde edilen atmosferik verileri tescilli yapay zeka modellerinde kullanıyor.

Uçuş sırasında yaşanan çarpma, 737 MAX tipi uçağın iki büyük ön camından birinin ciddi şekilde çatlamasına neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, pilotlardan birinin kolunun, cam parçaları tarafından birden fazla kez kesildiği de görülüyor.

Yolcu uçağına çarpan cismin gizemi çözüldü! Meteor zannediliyordu

ONLİNE DEDEKTİFLER İDDİA ETMİŞTİ, ŞİRKET DOĞRULADI

Popüler YouTube içerik üreticisi ve pilot Scott Manley, balonun konum verilerini uçağın uçuş rotasıyla karşılaştırarak, çarpışmanın WindBorne balonu nedeniyle olabileceği yönünde spekülasyon yapan ilk kişiler arasındaydı.

Şirket, Manley'in iddiasını doğrulayarak, kendi balonlarının uçağa çarpmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu bildirdi. Olayın ardından Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) bir soruşturma başlattığını açıklamıştı. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Yolcu uçağına çarpan cismin gizemi çözüldü! Meteor zannediliyordu

BALONLARIN "TEHDİT OLUŞTURMADIĞI" SÖYLENİYOR

Şirketin internet sitesindeki Sıkça Sorulan Sorular (SSS) bölümünde, WindBorne balonlarının uçaklara neden risk oluşturmadığına dair açıklama yer alıyor.

Açıklamada, WindBorne Atlas olarak adlandırılan Küresel Sondaj Balonları (GSB) takımının, uçaklara veya gökyüzündeki diğer nesnelere tehdit oluşturmadığı belirtiliyor. Balonların bir uçakla çarpışmasının son derece düşük bir ihtimal olduğu vurgulanırken, çok hafif olmaları nedeniyle çarpışsalar bile önemli bir hasara neden olmayacakları iddia ediliyor.

WindBorne, balonlarının tüm geçerli hava sahası düzenlemelerine uygun olduğunu da ekliyor.

