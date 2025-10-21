Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

Oltayla yakaladılar, kendileri de şaştılar: Rekor büyüklükte yayın balığı

İspanya'nın Mequinenza şehrinde arkadaşlarıyla balık tutan Josh Garrity, 2,7 metre uzunluğunda, 113 kilogram bir yayın balığı yakaladı. Sosyal medyada fotoğrafını paylaşan Garrity, çok sayıda yorum aldı.

Oltayla yakaladılar, kendileri de şaştılar: Rekor büyüklükte yayın balığı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 15:31
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 15:31

Josh Garrity, arkadaşlarıyla beraber 'nın Mequinenza şehrinde arkadaşlarıyla balık tutarken oltasında aniden şiddetli bir çekilme hissetti. Balığın gücü neredeyse Garrity'i suya sürükleyecekti.

Oltayla yakaladılar, kendileri de şaştılar: Rekor büyüklükte yayın balığı

Dailymail'in haberine göre, arkadaşları da Garrity'e yardım etti ve dev balığı nehir kıyısına çekmeyi başardılar. Balığı çekmek için bir kaydırak kullandılar ve kıyıya gelmesi için en az 30 dakika uğraştılar. Garrity, ''Çılgıncaydı, nefes almakta zorlanıyordum.'' dedi.

Oltayla yakaladılar, kendileri de şaştılar: Rekor büyüklükte yayın balığı

Garrity, ilk başta ne olduğunu anlamadığını sanki balığın herkesi içine alacağını düşündüklerini söyledi. Garrity, ''Hayatımın en iyi avıydı, inanamıyorum'' dedi.

Oltayla yakaladılar, kendileri de şaştılar: Rekor büyüklükte yayın balığı

2023 yılında İtalyan balıkçı Alessandro Biancardi'nin 2,8 metre uzunluğundan bir yayın balığı yakaladığında kırdığı düşünülüyordu. Geçtiğimiz hafta ise Polonya'da iki balıkçı, Biancardi'nin yakaladığı balıktan biraz daha büyük bir balık yakaladı.

Oltayla yakaladılar, kendileri de şaştılar: Rekor büyüklükte yayın balığı
