Oltayla yakaladılar, kendileri de şaştılar: Rekor büyüklükte yayın balığı

Josh Garrity, arkadaşlarıyla beraber İspanya'nın Mequinenza şehrinde arkadaşlarıyla balık tutarken oltasında aniden şiddetli bir çekilme hissetti. Balığın gücü neredeyse Garrity'i suya sürükleyecekti.

Dailymail'in haberine göre, arkadaşları da Garrity'e yardım etti ve dev balığı nehir kıyısına çekmeyi başardılar. Balığı çekmek için bir kaydırak kullandılar ve kıyıya gelmesi için en az 30 dakika uğraştılar. Garrity, ''Çılgıncaydı, nefes almakta zorlanıyordum.'' dedi.

Garrity, ilk başta ne olduğunu anlamadığını sanki balığın herkesi içine alacağını düşündüklerini söyledi. Garrity, ''Hayatımın en iyi avıydı, inanamıyorum'' dedi.

2023 yılında İtalyan balıkçı Alessandro Biancardi'nin 2,8 metre uzunluğundan bir yayın balığı yakaladığında dünya rekoru kırdığı düşünülüyordu. Geçtiğimiz hafta ise Polonya'da iki balıkçı, Biancardi'nin yakaladığı balıktan biraz daha büyük bir balık yakaladı.