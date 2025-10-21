Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Sergen Yalçın'dan Konyaspor maçı öncesi gözdağı! Futbolcuların yüzüne söyledi

Galatasaray ve Gençlerbirliği maçlarında puan kaybeden Beşiktaş yarın Konyaspor maçına galibiyet için odaklanıyor. Gençlerbirliği'ne kendi evinde yenilen siyah-beyazlılarda yönetim, futbolcu ve teknik heyete tepki gösterilmişti. Sergen Yalçın ise Konyaspor maçı öncesi oyuncularına adeta gözdağı verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 15:24
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 15:26

camiasında Galatasaray derbisinde alınan beraberlik ve karşısında alınan 2-1’lik şok malubiyetin olumsuz havası esiyor. Yarın karşısına çıkacak siyah-beyazlılar adeta ‘ya tamam ya devam’ diyecek.

Sergen Yalçın'dan Konyaspor maçı öncesi gözdağı! Futbolcuların yüzüne söyledi

Beşiktaşlı taraftarlar hem futbolculara hem de teknik heyete yoğun tepki gösterdi. Siyah-beyazlılarda teknik direktör kötü gidişatta sorumluluğu üstüne alsa da oyuncularına gözdağı verdi.

Sergen Yalçın'dan Konyaspor maçı öncesi gözdağı! Futbolcuların yüzüne söyledi

DERBİDE GALİBİYET FIRSATINI KAÇIRDIK

Talebeleriyle bir toplantı yapan 52 yaşındaki teknik adamın savunma hatalarından yakınarak "3 dakikada 2 gol yemeyi kesinlikle kabul etmiyorum. Galatasaray derbisinde galibiyet fırsatını kaçırdık. Gençlerbirliği karşısında skor üstünlüğünü yakaladık, basit hatalarla hesapta olmayan 3 puan kaybettik. Şu anda liderden 6 puan geride olabilirdik. Evet uzun bir maraton ancak bu futbolla şampiyonluk yarışında var olamayız. Ekim ayında hedefsiz kalırsak bunun faturası herkes için çok ağır olur. Konyaspor maçını kazanmaktan başka seçeneğimiz yok" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Sergen Yalçın'dan Konyaspor maçı öncesi gözdağı! Futbolcuların yüzüne söyledi

PROBLEMİ ÇÖZECEK

Sergen Yalçın kontrataklardan basit gol yeme alışkanlığının önüne geçmek için kurmaylarıyla birlikte mesai harcıyor. Deneyimli hoca Konyaspor maçında galibiyetten başka bir netice düşünmüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
El Bilal Toure, Cerny Konyaspor Beşiktaş maçında neden yok, oynamıyor? Konyaspor Beşiktaş erteleme maçı eksikler

ERTELEME MAÇI

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#süper lig
#konyaspor
#gençlerbirliği
#sergen yalçın
#Galatasaray Derby
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.