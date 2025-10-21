Sergen Yalçın'dan Konyaspor maçı öncesi gözdağı! Futbolcuların yüzüne söyledi

Beşiktaş camiasında Galatasaray derbisinde alınan beraberlik ve Gençlerbirliği karşısında alınan 2-1’lik şok malubiyetin olumsuz havası esiyor. Yarın Konyaspor karşısına çıkacak siyah-beyazlılar adeta ‘ya tamam ya devam’ diyecek.

Beşiktaşlı taraftarlar hem futbolculara hem de teknik heyete yoğun tepki gösterdi. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın kötü gidişatta sorumluluğu üstüne alsa da oyuncularına gözdağı verdi.

DERBİDE GALİBİYET FIRSATINI KAÇIRDIK

Talebeleriyle bir toplantı yapan 52 yaşındaki teknik adamın savunma hatalarından yakınarak "3 dakikada 2 gol yemeyi kesinlikle kabul etmiyorum. Galatasaray derbisinde galibiyet fırsatını kaçırdık. Gençlerbirliği karşısında skor üstünlüğünü yakaladık, basit hatalarla hesapta olmayan 3 puan kaybettik. Şu anda liderden 6 puan geride olabilirdik. Evet Süper Lig uzun bir maraton ancak bu futbolla şampiyonluk yarışında var olamayız. Ekim ayında hedefsiz kalırsak bunun faturası herkes için çok ağır olur. Konyaspor maçını kazanmaktan başka seçeneğimiz yok" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

PROBLEMİ ÇÖZECEK

Sergen Yalçın kontrataklardan basit gol yeme alışkanlığının önüne geçmek için kurmaylarıyla birlikte mesai harcıyor. Deneyimli hoca Konyaspor maçında galibiyetten başka bir netice düşünmüyor.

ERTELEME MAÇI

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak.