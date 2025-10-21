Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
Hava Durumu
16°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Hepsiburada, iş ortaklarıyla Efsane Kasım öncesinde bir araya geldi

Hepsiburada, ‘İş Ortağım’ platformu kapsamında düzenlediği buluşmada binlerce iş ortağıyla Efsane Kasım öncesi bir araya geldi. İş Ortağım platformunun ve Efsane Kasım’ın 10. yılını kutlayan Hepsiburada, Türkiye’nin dört bir yanındaki üretici, KOBİ ve girişimcilerle bir araya gelerek e-ticaretin en yoğun dönemine yaklaşırken iş ortaklarının satışlarını artıracak, rekabet güçlerini ve dijital yetkinliklerini geliştirecek stratejilerini aktardı.

Hepsiburada, iş ortaklarıyla Efsane Kasım öncesinde bir araya geldi
Açılış konuşmasında CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, Hepsiburada’nın 25 yıllık yolculuğuna ve Türkiye’ye e-ticareti kazandıran öncü vizyonuna değinerek, ’ı Türkiye’ye getiren şirket olarak Türkiye’de kültürüne büyük bir etki yaptıklarını ifade ederek Hepsiburada olarak ülke genelinde on binlerce işletmenin büyümesine, istihdam oluşturmasına ve dijitalleşmesine katkı sağlayan güçlü bir ekosistem oluşturduklarını belirtti.

Etkinlikte farklı kategorilerde e-ticaret üzerinde satış yapan ’ler ve girişimciler; operasyonel, dijital ve ticari stratejileri doğrudan Hepsiburada kategori liderlerinden dinleme, birebir iletişim kurma ve sektördeki yeni fırsatları, trendleri ve alanlarını yakından değerlendirme imkanı buldu.

Efsane Kasım’ın 10. Yılında Birlikte Büyümenin Sorumluluğunu Taşıyoruz

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, Hepsiburada pazaryerinin ve Efsane Kasım’ın 10. yılına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Bu yıl hem pazaryerimizin hem de Efsane Kasım’ın 10. yılını kutluyoruz. On yıl önce attığımız bu adım, bugün Türkiye’nin dört bir yanındaki üreticilerin, KOBİ’lerin ve girişimcilerin büyümesine yön veren güçlü bir ivmeye dönüştü.

Efsane Kasım bizim için bir kampanya dönemi olmaktan öte, birlikte büyüdüğümüz iş ortaklarımıza karşı duyduğumuz sorumluluğun bir yansıması. Bu sorumluluk bilinciyle, ortak başarımızı her yıl bir adım ileriye taşımak, iş ortaklarımızın gücünü müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimi olarak yansıtmak için tüm ekosistemimizle birlikte çalışıyoruz.

Tüm yıl boyunca bu hedef doğrultusunda hazırlandık. Pazarlama gücümüzü, teknolojimizi ve lojistik altyapımızı paylaşarak birlikte büyüyoruz. Bu yıl da aynı kararlılıkla; müşteriyi odağına alan, güveni merkeze koyan ve e-ticaretin geleceğini şekillendiren bir planla yola çıktık. Efsane Kasım’da bir kez daha birlikte rekorlar kıracağımıza inanıyorum.”

