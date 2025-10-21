Evdeki hamam böceğini öldürmek isterken yangın çıkardı: 1 kişi hayatını kaybetti

Güney Kore'nin Osan şehrinde yaşayan 20'li yaşlardaki bir kadın, evinde gördüğü hamam böceğini öldürmek isterken yangın çıkardı. The Korea Times'ın haberine göre, böceği öldürmek için yanıcı bir sprey kullanıp, çakmak çaktı.

Kadının bu hamlesiyle beraber önce evdeki eşyalar tutuştu ardından alevler binayı sardı. angında, beşinci katta yaşayan Çin uyruklu bir kadın pencereden kaçmaya çalışırken düşerek hayatını kaybetti.

AYNI YÖNTEMİ DAHA ÖNCE DE KULLANMIŞ

Kadın, aynı yöntemi daha önce de kullandığını ancak bu kez eşyalarının tutuştuğunu söyledi.

Polis, kadının "yangına sebebiyet verme ve ihmalle ölüme yol açma" suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.