Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Okulda öğrencisini bıçaklayarak öldüren öğretmenin cezası belli oldu

Güney Kore’nin Daejeon şehrinde 7 yaşındaki öğrenciyi bıçaklayarak öldüren öğretmenin cezası belli oldu. 'Zalimce eylem' olarak tanımlanan suç için müebbet hapis cezası verildi.

Okulda öğrencisini bıçaklayarak öldüren öğretmenin cezası belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 16:01
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 16:01

'de şubat ayında 48 yaşındaki Myeong Jae-wan, 7 yaşındaki Kim Ha-neul adlı öğrenciyi bıçaklayarak öldürdü. Öğretmen tarafından işlenen öğrenci cinayetine ilişkin davada karar verildi.

Mahkeme kararında bir ilkokul öğretmeninin çalıştığı okulda okuyan bir öğrenciyi vahşice öldürmesinin "eşi benzeri görülmemiş bir suç" olduğu belirtilerek, "Sanık, görevi itibariyle kurbanı koruması gerekirken, kurbanın en güvende olması gereken yerde, okulda zalimce bir eylem gerçekleştirmiştir" denildi.

48 yaşındaki öğretmen için müebbet hapis cezası verildi.

Okulda öğrencisini bıçaklayarak öldüren öğretmenin cezası belli oldu

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz 5 Şubat’ta Güney Kore’nin Daejeon şehrindeki bir okulda 7 yaşındaki Kim Ha-neul adlı bir kız öğrenci, kendisini kitap verme bahanesiyle boş bir sınıfa davet eden Myeong Jae-wan adlı öğretmenin bıçaklı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti. Daejeon Eğitim Ofisi, saldırgan öğretmenin psikolojik sorunları nedeniyle izne ayrıldıktan sonra Aralık ayında okula geri döndüğünü açıklamıştı.

İDAM CEZASI TALEP EDİLMİŞTİ

Savcılık, iddianamede saldırgan öğretmenin cinayeti "ailevi sorunları ve işyerindeki uyumsuzluktan kaynaklanan öfkesini, kendisinden daha zayıf bir hedefi vahşice öldürerek gidermeye çalıştığı anormal bir güdüyle işlediğini" vurgulayarak idam cezası talep etmişti.

güney kore
psikolojik sorunlar
Çocuk Cinayeti
Öğretmen Cinayeti
Müebbet Hapis
Daejeon
Dünya
