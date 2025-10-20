Galatasaray Bodo Glimt kadro değeri, puan durumları! Şampiyonlar Ligi maçında geri sayım başladı

Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası kapsamında temsilcimiz Galatasaray, Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayan Norveç ekibinin karşılaşma öncesinde kadro değeri gündeme geldi.

Taraftarlar tarafından Galatasaray, Bodo/Glimt kadro değeri, puan durumları merak ediliyor.

BODO GLİMT KADRO DEĞERİ

Bodo/Glimt'in aktif olarak kadrosunda 28 futbolcu bulunuyor. Transfermarkt'ın verilerine göre Norveç ekibinin 60.73 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. Bodo/Glimt'in en yüksek piyasa değerine sahip oyuncusu 10 milyon Euro ile Santrafor pozisyonunda oynayan Kasper Hogh olarak belirtiliyor. Kasper Hogh'un hemen arkasından 7 milyon Euro ile sağ bek pozisyonunda oynayan Fredrik Sjovold geliyor.

Bodo/Glimt'in en değerli 5 futbolcusu ve piyasa değerleri şöyle:

Kasper Hogh: 10 milyon Euro

Fredrik Sjovold: 7 milyon Euro

Patrick Berg: 6 milyon Euro

Jens Petter Hauge: 4 milyon Euro

Mağnus Riisnaes - Hakon Evjen: 3.5 milyon Euro

GALATASARAY KADRO DEĞERİ

Temsilcimiz Galatasaray'ın ise 305.20 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. Sarı-kırmızılıların en değerli futbolcusu olarak ise 75 milyon Euro piyasa değeriyle Victor Osimhen ön plana çıkıyor. Osimhen'in ardından ise 28 milyon Euro ile sarı-kırmızılıların bir başka yeni transferi Wilfried Singo geliyor.

Galatasaray'ın en değerli 5 futbolcusu ve piyasa değerleri şöyle:

Victor Osimhen: 75 milyon Euro

Wilfried Singo: 28 milyon Euro

Leroy Sane: 25 milyon Euro

Barış Alper Yılmaz: 25 milyon Euro

Gabriel Sara: 22 milyon Euro

GALATASARAY - BODO GLİMT PUAN DURUMU, ŞAMPİYONLAR LİGİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar 3 puanla, 21. sırada yer alıyor. Bodo Gilmt ise oynadığı 2 karşılaşmadan da sahadan beraberlik ile ayrıldı. Norveç ekibi 2 puanla Şampiyonlar Ligi'nde 24. sırada yer alıyor.