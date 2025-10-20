Menü Kapat
14°
Galatasaray Bodo Glimt kadro değeri, puan durumları! Şampiyonlar Ligi maçında geri sayım başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta mücadeleleri başlıyor. Karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz Galatasaray ile Bodo Glimt karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Galatasaray, Bodo Glimt kadro değeri, puan durumları ise merak ediliyor. Devler Ligi'nde heyecan tekrardan başlıyor.

Galatasaray Bodo Glimt kadro değeri, puan durumları! Şampiyonlar Ligi maçında geri sayım başladı
Avrupa'nın en prestijli organizasyonu olan 'nin 3. haftası kapsamında temsilcimiz , Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayan Norveç ekibinin karşılaşma öncesinde kadro değeri gündeme geldi.

Taraftarlar tarafından Galatasaray, Bodo/Glimt kadro değeri, puan durumları merak ediliyor.

Galatasaray Bodo Glimt kadro değeri, puan durumları! Şampiyonlar Ligi maçında geri sayım başladı

BODO GLİMT KADRO DEĞERİ

Bodo/Glimt'in aktif olarak kadrosunda 28 futbolcu bulunuyor. Transfermarkt'ın verilerine göre Norveç ekibinin 60.73 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. Bodo/Glimt'in en yüksek piyasa değerine sahip oyuncusu 10 milyon Euro ile Santrafor pozisyonunda oynayan Kasper Hogh olarak belirtiliyor. Kasper Hogh'un hemen arkasından 7 milyon Euro ile sağ bek pozisyonunda oynayan Fredrik Sjovold geliyor.

Bodo/Glimt'in en değerli 5 futbolcusu ve piyasa değerleri şöyle:

  • Kasper Hogh: 10 milyon Euro
  • Fredrik Sjovold: 7 milyon Euro
  • Patrick Berg: 6 milyon Euro
  • Jens Petter Hauge: 4 milyon Euro
  • Mağnus Riisnaes - Hakon Evjen: 3.5 milyon Euro
Galatasaray Bodo Glimt kadro değeri, puan durumları! Şampiyonlar Ligi maçında geri sayım başladı

GALATASARAY KADRO DEĞERİ

Temsilcimiz Galatasaray'ın ise 305.20 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. Sarı-kırmızılıların en değerli futbolcusu olarak ise 75 milyon Euro piyasa değeriyle Victor Osimhen ön plana çıkıyor. Osimhen'in ardından ise 28 milyon Euro ile sarı-kırmızılıların bir başka yeni transferi Wilfried Singo geliyor.

Galatasaray'ın en değerli 5 futbolcusu ve piyasa değerleri şöyle:

  • Victor Osimhen: 75 milyon Euro
  • Wilfried Singo: 28 milyon Euro
  • Leroy Sane: 25 milyon Euro
  • Barış Alper Yılmaz: 25 milyon Euro
  • Gabriel Sara: 22 milyon Euro
Galatasaray Bodo Glimt kadro değeri, puan durumları! Şampiyonlar Ligi maçında geri sayım başladı

GALATASARAY - BODO GLİMT PUAN DURUMU, ŞAMPİYONLAR LİGİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar 3 puanla, 21. sırada yer alıyor. Bodo Gilmt ise oynadığı 2 karşılaşmadan da sahadan beraberlik ile ayrıldı. Norveç ekibi 2 puanla Şampiyonlar Ligi'nde 24. sırada yer alıyor.

