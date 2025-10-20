Menü Kapat
14°
 Ömer Faruk Dogan

"Uzay Vatan" için tarihi bütçe: 2026'da rekor kaynak ayrıldı

Milli Uzay Programı'na 2026 yılı için 9 milyar liraya yakın rekor bir kaynak tahsis edildi. Türkiye, "uzay vatan"daki varlığını güçlendirmek için bu alandaki çalışmalarına yeni yılda da devam edecek.

Türkiye, kapsamında yürütülen projelerle "uzay vatan"da yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Bu kapsamda uzay ve havacılık alanında gerçekleştirilecek faaliyetler için 2026 yılı bütçesinde yaklaşık 9 milyar lira kaynak ayrıldı.

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, insanlı ilk uzay misyonunun ardından uzay vatanda adından söz ettirmeye başlayan Türkiye, bu alanda çalışmalarını çeşitlendirmeyi planlıyor.

Bu doğrultuda, uzay, havacılık ve savunma sanayisi gibi stratejik sektörlerde ihtiyaç duyulan kritik malzeme ve bileşenlere yönelik yerli üretimi destekleyici çalışmalar gerçekleştirilecek.

Milli Uzay Programı kapsamında da bu alandaki teknoloji üretme kabiliyetinin artırılmasını teminen düşük maliyetli küçük uydu platformları gibi uygulamaların geliştirilmesi sağlanacak. Yeni uydu teknolojileri için AR-GE faaliyetleri yürütülmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

"Uzay Vatan" için tarihi bütçe: 2026'da rekor kaynak ayrıldı

TÜM ZAMANLARIN REKOR SEVİYESİ

Tüm bu projelerin devreye alınması için 2025 yılında uzay ve havacılığa ayrılan 5 milyar 52 milyon liralık bütçe, 2026 yılı için tüm zamanların rekor seviyesi olan 8 milyar 729 milyon liraya yükseltildi.

Bu ödenek, Türkiye'nin astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in bilimsel misyonlarını yerine getirmesi ile TÜRKSAT 6A'nın uzaya göndermesinin ardından Milli Uzay Programı'ndaki kararlılığı ortaya koydu.

Türkiye, gelecek yıl 5-9 Ekim tarihlerinde dünyanın en büyük uzay etkinliği olan Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC) de ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Antalya'da düzenlenecek kongre, uzay ve havacılık alanında otoriteleri, devletleri, akademisyenleri ve yatırımcıları buluşturacak, bu alanda yeni işbirliklerine zemin hazırlayacak.

Öte yandan, Türkiye'nin "Ay'a ilk temasın sağlanması" hedefi için çalışmaları da devam ediyor. Ay Projesi kapsamında 2027'de Ay ile ilk teması kurması planlanan uzay aracının tasarım ve üretim süreci TÜBİTAK UZAY tarafından yürütülüyor.

"Uzay Vatan" için tarihi bütçe: 2026'da rekor kaynak ayrıldı

UZAY HAVACI UYGULAMA MERKEZİ TAMAMLANACAK

Türkiye'nin, uzay havasındaki değişimlerin etkilerini izlemek ve modellemek üzere kurulacak Uzay Havacı Uygulama Merkezini tamamlaması da öngörülüyor.

Türkiye Uzay Ajansına (TUA) tüm bu faaliyetlere katkı sunabilmesi için gelecek yıl için ayrılan bütçe 5 milyar 911 milyon lira olarak planlandı.

"Uzay Vatan" için tarihi bütçe: 2026'da rekor kaynak ayrıldı

Öte yandan Türkiye, Milli Uzay Programı kapsamında, yeni nesil uydu geliştirme alanında dünyayla rekabet edebilecek ticari bir marka oluşturmayı hedefliyor. Ülkeye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirilmesi, uzaya erişimin sağlanması ve uzay limanı kurulması, uzay havası ya da meteorolojisi alanına yatırım yapılması ve bu alanda yetkinliğin artırılması da ana hedefler arasında bulunuyor.

ETİKETLER
#uydular
#astronotlar
#türkiye uzay ajansı
#milli uzay programı
#Uzay Teknolojisi
#Teknoloji
