TGRT Haber
14°
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Türkiye ekrana kilitlendi! Günlük süre şaşırttı

Türkiye’de internet kullanım süresi günlük 7 saati, sosyal medya kullanımı ise 3 saati aştı. Uzmanlar, ekran başında geçirilen sürenin dünya ortalamasının üzerinde olduğuna dikkat çekerek, aileleri dijital bağımlılık konusunda uyardı. Uluslararası Sanayici İş Kadınları Derneği (USİKAD) Danışma Kurulu Üyesi, akademisyen ve teknoloji uzmanı Ecehan Ersöz, dijital bağımlılığın yalnızca bir teknoloji sorunu değil, davranışsal bir sağlık problemi haline geldiğini söyledi. İşte detaylar...

Türkiye ekrana kilitlendi! Günlük süre şaşırttı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 15:36
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 15:36

Teknoloji hayatı kolaylaştırırken, dijital bağımlılık sessiz bir salgın gibi yayılıyor. Uzmanlar, özellikle gençlerde , oyunlar ve yapay zekâ kullanımına bağlı gelişen yeni nesil bağımlılıklara karşı aileleri uyarıyor. İnternet, yapay zekâ, sosyal medya ve çevrim içi oyunlar modern yaşamın ayrılmaz parçaları haline geldi. Ancak bu dijitalleşme rüzgârının gölgesinde büyüyen ciddi bir sorun artık görmezden gelinemiyor: dijital bağımlılık. Uluslararası Sanayici İş Kadınları Derneği (USİKAD) Danışma Kurulu Üyesi, akademisyen ve teknoloji uzmanı Ecehan Ersöz, bu bağımlılığın yalnızca bir teknoloji sorunu değil, aynı zamanda bir davranışsal sağlık sorunu haline geldiğine dikkat çekti.

Türkiye ekrana kilitlendi! Günlük süre şaşırttı

“HER IŞIĞIN BİR GÖLGESİ VARDIR”

Teknolojinin insanlık tarihinde çığır açan bir devrim yarattığını belirten Ecehan Ersöz, şunları söyledi:“Teknoloji bilgiye erişimi demokratikleştirdi, sınırları kaldırdı, üretimi hızlandırdı. Ama her ışığın bir gölgesi vardır. Artık sabahları ekranla uyanıyor, geceleri bildirim kontrol ederek uyuyoruz. ‘Kaçırma korkusu’ yerini ‘kendi hayatını unutma’ hâline bırakıyor. Bugün geldiğimiz noktada teknoloji; bilgiye ulaşmak kadar, onun içinde kaybolmakla da ilgili. Sosyal medya, oyunlar ve çevrim içi platformlar bireylerin zamanını ve duygusal dengesini ele geçiriyor.”

Türkiye ekrana kilitlendi! Günlük süre şaşırttı

YENİ NESİL BAĞIMLILIK

Türkiye’de internet kullanım süresi günlük ortalama 7 saatin üzerinde. Sosyal medya için ise bu sürenin 3 saati aştığı görülüyor. Bu da dünya ortalamasının oldukça üzerinde. Bağımlılıkların artık yalnızca maddelerle değil, veri ve dijital alışkanlıklarla ölçüldüğüne dikkat çeken Ersöz, şunları kaydetti:“Sosyal medya, oyunlar, sürekli bildirimler… Beynin ödül sistemine doğrudan etki eden bir döngüden söz ediyoruz. Her bildirim bir ödül, her beğeni bir onay, her yeni içerik bir kaçış kapısı. Beyin bu dijital döngüye öyle alışıyor ki, gerçek dünyadaki başarıların yerini sanal zaferler alıyor.”

Özellikle genç bireylerin bu sistemin etkisine daha açık olduğunu belirten Ersöz, 2025 yılında yapılan araştırmalara göre sosyal medya kullanımının gençlerin uyku düzenini bozduğunu, dikkat sürelerini kısalttığını ve psikolojik iyilik hâlini azalttığını ifade etti.

Türkiye ekrana kilitlendi! Günlük süre şaşırttı

“ÇOCUKLAR İÇİN SOKAKLAR SANAL, BİSİKLETLER DİJİTAL OLDU”

Özellikle çocuklar ve gençlerin bu döngüden en çok etkilenen gruplar arasında olduğunu vurgulayan Ersöz, oyun bağımlılığı konusunda aileleri uyardı:“Bir zamanlar çocuklar bisiklet tekerleğinin dönüşüyle mutlu olurdu. Bugün bu mutluluk, bir ekranda seviye atlamakla ölçülüyor. Oyun mekanikleri tıpkı bir ödül sistemi gibi kurgulanıyor. Dopamin salgılanıyor, ‘bir görev daha’ diyerek zaman algısı kayboluyor.” Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de bu durumu ciddiye alıyor. Oyun oynama bozukluğu artık resmî olarak tanımlanan bir sağlık sorunu.

Türkiye ekrana kilitlendi! Günlük süre şaşırttı

YENİ BİR TEHLİKE DAHA: YAPAY ZEKÂ BAĞIMLILIĞI

Dijital bağımlılık yalnızca sosyal medya ve oyunlarla sınırlı değil. Yapay zekâ da artık bu zincirin bir halkası haline gelmiş durumda. Dijital bağımlılığın yükselen türlerinden birinin yapay zekâ ile aşırı etkileşim olduğunu belirten Ersöz, şöyle konuştu: “Sabah uyanır uyanmaz ChatGPT’ye gün planı soranlar, Midjourney olmadan tasarım yapamayanlar, duygusal konuşmalarını yapay zekâ asistanlarına yapanlar var. Bu etkileşim, beyinde ödül sistemini uyarıyor ve bağımlılığa zemin hazırlıyor. Yapay zekânın bir üretim aracı olmaktan çıkıp bir karar ortağı ya da duygusal eşlikçiye dönüşmesi, zihinsel tembelleşme ve eleştirel düşünme becerisinde gerilemeyle sonuçlanabiliyor.”

Türkiye ekrana kilitlendi! Günlük süre şaşırttı

“TEKNOLOJİ KÖTÜ DEĞİL; ÖLÇÜSÜZLÜK KÖTÜ.”

Çözümün ekranları tamamen kapatmak değil, bilinci açmak ve dengeyi kurmak olduğunu vurgulayan Ersöz, “Ailelerde dijital dengeyi kurmak için çocukla çatışmadan konuşmak gerekiyor. ‘Yine mi telefondasın?’ yerine ‘Bugün ne izledin, hangi oyunu oynadın?’ sorusu gerçek farkı yaratır,” dedi. Ersöz, ebeveynin teknolojiyle kurduğu ilişkinin çocuğun davranışlarını doğrudan etkilediğine de dikkat çekti.

Türkiye ekrana kilitlendi! Günlük süre şaşırttı

“PARMAKLAR EKRANA DEĞİL, HAYATA DOKUNSUN”

Dijital dünyada kaybolan bireylerin gerçek dünyayla bağlarını yeniden kurabilmesi için bireysel farkındalık ve toplumsal bilinç çağrısı yapan Ecehan Ersöz, sözlerini şöyle tamamladı: “Çocuklarımız ekranların değil, hayatın sesine kulak versin. Parmakları sanal dünyaya değil, hayata dokunsun. Çünkü insanın elindeki en büyük güç, hâlâ kendi iradesidir.”

TGRT Haber
