Fatih'te yarım bırakılan yıkım! Yetkililerden açıklama geldi

Fatih Belediyesi, Kennedy Caddesi üzerindeki tarihi surların üst kısmında bulunan ve yıkımı yarım bırakılan kaçak yapının tehlike arz ettiği yönündeki haberlerin ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada; alanın bütün sorumluluğunun İBB'de olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün bazı medya organlarında yer alan, Fatih ilçesi Kennedy Caddesi üzerindeki tarihi surların üst kısmında bulunan ve yıkımı yarım bırakılan kaçak yapının tehlike arz ettiği yönündeki haberlerle ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereği doğmuştur.

Söz konusu alan ve yapıya ilişkin tüm yetki, sorumluluk ve tasarruf İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) uhdesindedir.

Bahsi geçen ve yıkımının da İBB tarafından yapılan yapı, İBB’nin yetki alanında bulunmakta olup, Fatih Belediyesi’nin görev ve sorumluluk sahasında değildir"