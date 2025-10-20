Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Fatih'te yarım bırakılan yıkım! Yetkililerden açıklama geldi

Son dakika haberi: İstanbul Fatih'te yıkımı yarım bırakılan kaçak yapının tehlike arz ettiği yönündeki iddiaların ardından Fatih Belediyesi'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada; alanın bütün sorumluluğunun İBB'de olduğu belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fatih'te yarım bırakılan yıkım! Yetkililerden açıklama geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 15:23
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 15:28

Fatih Belediyesi, Kennedy Caddesi üzerindeki tarihi surların üst kısmında bulunan ve yıkımı yarım bırakılan kaçak yapının tehlike arz ettiği yönündeki haberlerin ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada; alanın bütün sorumluluğunun 'de olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün bazı medya organlarında yer alan, Fatih ilçesi Kennedy Caddesi üzerindeki tarihi surların üst kısmında bulunan ve yıkımı yarım bırakılan kaçak yapının tehlike arz ettiği yönündeki haberlerle ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereği doğmuştur.

Fatih'te yarım bırakılan yıkım! Yetkililerden açıklama geldi

Söz konusu alan ve yapıya ilişkin tüm yetki, sorumluluk ve tasarruf Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) uhdesindedir.
Bahsi geçen ve yıkımının da İBB tarafından yapılan yapı, İBB’nin yetki alanında bulunmakta olup, Fatih Belediyesi’nin görev ve sorumluluk sahasında değildir"

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Kurum açıkladı: 500 bin yeni konut geliyor
Bakan duyurdu: Hibe desteğine son başvuru 24 Ekim
ETİKETLER
#istanbul
#ibb
#kaçak yapı
#Fatih Belediyesi
#Tarihi Sur
#Kennedy Caddesi
#Yapı Yıkımı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.