Bakan duyurdu: Hibe desteğine son başvuru 24 Ekim

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda engelli ve eski hükümlülere hibe desteği için son başvuru tarihinin 24 Ekim olduğunu söyledi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sosyal devlet anlayışıyla vatandaşların desteklendiğine vurgu yaparak, "Sosyal devlet anlayışıyla vatandaşlarımızı destekleyen, iş hayatına katılımı kolaylaştıran proje ve hibe programlarını uygulamaya devam ediyoruz." dedi.



https://x.com/isikhanvedat/status/1980223845622514037